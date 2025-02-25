मार्सल आर्ट्स र आर्चरी टोली चीन जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ फागुन, काठमाडौं । विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन मार्सल आर्ट्स र परम्परागत धनुर्विद्या (ट्रेडिसनल आर्चरी) टोली मंगलबार चीनको कुन्मिङ प्रस्थान गर्ने भएको छ ।
चीन प्रस्थान गर्ने छ सदस्यीय टोलीमा राजिव महर्जन, राजकुमार राई, तेम्बा भोटे, शंकर भुजेल, उमेश महर्जन र राज महर्जन रहेका छन् । कुन्मिङमा रहँदा टोलीले चिनियाँ प्रशिक्षकहरूसँग आधुनिक मार्सल आर्ट्स र प्राचिन धनुर्विद्याका प्रशिक्षण लिनेछन् ।
टोलीलाई काठमाडौं जेन्जी ट्रेडिसनल आर्चरी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उसु महासंघका उपाध्यक्ष अभिषेकविक्रम शाहले सोमबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।
मार्सल आर्ट अर्गनाइजेसन नेपालका अध्यक्ष राजिव महर्जनले प्रशिक्षणले नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए ।
