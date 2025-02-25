+
English edition

टी-२० विश्वकप ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा भारतका चार खेलाडी, अरु को-को परे?

२०८२ फागुन २६ गते ९:१२ २०८२ फागुन २६ गते ९:१२

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
टी-२० विश्वकप ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा भारतका चार खेलाडी, अरु को-को परे?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतले अहमदाबादमा न्युजिल्यान्डलाई ९६ रनले हराउँदै लगातार दोस्रो पटक टी–२० विश्वकप २०२६ को उपाधि जितेको छ।
  • आईसीसीले प्रतियोगिताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरू समेटिएको ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतका चार खेलाडी छन्।
  • सन्जु स्यामसनलाई ‘प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट’ घोषित गरिएको छ जसले पाँच खेलमा ३२१ रन बनाएर भारतको उपाधि यात्रामा निर्णायक भूमिका खेले।

२६ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ सम्पन्न भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले प्रतियोगिताको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरू समेटिएको ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।

अहमदाबादमा आइतबार भएको फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई ९६ रनले हराउँदै भारतले लगातार दोस्रो पटक तथा समग्रमा तेस्रो पटक टी–२० विश्वकपको उपाधि जितेको थियो।

प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरूलाई समेटेर घोषणा गरिएको यो टोलीमा भारतका चार खेलाडी परेका छन्। टोलीको कप्तानी दक्षिण अफ्रिकाका एइडेन मार्क्रमले गर्नेछन् ।

टोली छनोटका लागि वेस्ट इन्डिजका पूर्व क्रिकेटर इयान बिशप, इंग्ल्यान्डका पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन, प्रशिक्षक तथा कमेन्टेटर नटाली जर्मानोस, आईसीसी प्रतिनिधि गौरव सक्सेना र श्रीलंकाका वरिष्ठ खेल पत्रकार रेक्स क्लेमेन्टिन सम्मिलित छनोट समितिले निर्णय गरेको हो।

साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान सुपर एट चरणमै बाहिरिए पनि साहिबजादा फरहान प्रतियोगिताभर सबैभन्दा प्रभावशाली ब्याटरमध्ये एक बने। उनले सात खेलमा ३८३ रन बनाउँदै एकै संस्करणको टी–२० विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान बनाए।

उनको औसत ७६.६० र स्ट्राइक रेट १६०.२५ थियो। उनले प्रतियोगितामा दुई शतक प्रहार गर्दै टी–२० विश्वकपको एउटै संस्करणमा दुई शतक बनाउने पहिलो ब्याटरसमेत बने। सुपर एटको अन्तिम खेलमा श्रीलंकाविरुद्ध बनाएको शतक उनका लागि विशेष बन्यो।

सन्जु सामसन (भारत, विकेटकिपर)

भारतका सन्जु स्यामसन प्रतियोगिताका ‘प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट’ घोषित भए। उनले पाँच खेलमा ३२१ रन बनाउँदै भारतको उपाधि यात्रामा निर्णायक भूमिका खेले।

सुपर एटको निर्णायक खेलमा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध अविजित ९७ रन बनाएका उनले सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्ड र फाइनलमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध लगातार समान ८९ रन बनाए।

टी–२० विश्वकपमा सेमिफाइनल र फाइनल दुवैमा अर्धशतक बनाउने उनी तेस्रो ब्याटर बने।

इशान किशन (भारत)

ओपनर इशान किशनले ९ खेलमा ३१७ रन बनाए। उनको स्ट्राइक रेट १९३.२९ रहेको थियो।

पाकिस्तानविरुद्ध उनले बनाएको ४० बलमा ७७ रन प्रतियोगिताको उत्कृष्ट इनिङ्समध्ये एक रह्यो। फाइनलमा उनले ५४ रन बनाउनुका साथै दुई महत्वपूर्ण क्याच पनि लिएका थिए।

एइडेन मार्क्रम (दक्षिण अफ्रिका, कप्तान)

दक्षिण अफ्रिकाका कप्तान एइडेन मार्क्रमले आठ खेलमा २८६ रन बनाए। उनले तीन अर्धशतक प्रहार गर्दै टोलीलाई लगातार सात खेल जिताउन नेतृत्व गरे।

अहमदाबादमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध अविजित ८६ तथा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध अविजित ८२ रन उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो।

दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनलमा पराजित भए पनि मार्क्रमको नेतृत्व प्रशंसनीय रह्यो।

हार्दिक पान्ड्या(भारत)

अलराउन्डर हार्दिक पाण्ड्याले ९ खेलमा २१७ रन बनाउनुका साथै नौ विकेट लिए।

जिम्बाबेविरुद्ध २३ बलमा बनाएको अर्धशतकले भारतलाई २५६/४ को विशाल योगफल बनाउन मद्दत गरेको थियो, जुन प्रतियोगिताकै उच्च स्कोर बन्यो।

पाकिस्तानविरुद्ध उनले २/१६ को उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेका थिए ।

विल ज्याक्स (इंग्ल्यान्ड)

इंग्ल्यान्डका विल ज्याक्स प्रतियोगिताका उत्कृष्ट अलराउन्डरमध्ये एक रहे। उनले आठ खेलमा २२६ रन बनाउनुका साथै ९ विकेट लिए।

इटालीविरुद्ध अविजित ५३ रन उनको उत्कृष्ट इनिङ्स रह्यो। उनले चार पटक ‘प्लेयर अफ दि म्याच’ जित्दै टी–२० विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै यो अवार्ड जित्ने खेलाडीहरूको सूचीमा स्थान बनाए।

जेसन होल्डर (वेस्ट इन्डिज)

वेस्ट इन्डिजका जेसन होल्डरले ७ खेलमा १० विकेट लिए भने १४१ रन पनि जोडे।

नेपालविरुद्ध उनले ४/२७ को उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेका थिए। भारतविरुद्ध पनि ३७ रनको अविजित इनिङ्स खेल्दै उनले आफ्नो अलराउन्ड क्षमता देखाए।

जसप्रित बुमराह (भारत)

भारतीय तीव्र बलर जसप्रित बुमराह प्रतियोगिताका संयुक्त रूपमा सर्वाधिक विकेट लिने बलर बने। उनले ८ खेलमा १४ विकेट लिए।

फाइनलमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध ४ ओभरमा ४/१५ को बलिङ प्रदर्शन गर्दै उनी ‘प्लेयर अफ दि म्याच’ बनेका थिए । भारतको उपाधि जिताउने यात्रामा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

लुङ्गी एन्गिडी (दक्षिण अफ्रिका)

दक्षिण अफ्रिकाका लुङ्गी एन्गिडीले ७ खेलमा १२ विकेट लिए।

क्यानडाविरुद्ध ४/३१ को बलिङ प्रदर्शनका साथ प्रतियोगिता सुरु गरेका उनले दुई पटक तीन–तीन विकेट पनि लिए। उनको स्लोअर बल र भेरिएसन निकै प्रभावकारी रह्यो।

आदिल राशिद (इंग्ल्यान्ड)

इंग्ल्यान्डका लेग स्पिनर आदिल राशिद प्रतियोगिताको ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा पर्ने एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हुन्।

८ खेलमा उनले १३ विकेट लिए। स्कटल्याण्डविरुद्ध ३/३६ को बलिङ प्रदर्शन नै उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो।

ब्लेसिङ मुजराबानी (जिम्बाबे)

जिम्बाबेका पेस बलर ब्लेसिङ मुजराबानीले ६ खेलमा १३ विकेट लिए।

अस्ट्रेलियाविरुद्ध ४/१७ को बलिङ प्रदर्शनसहित उनले जिम्बाबेलाई ऐतिहासिक जित दिलाएका थिए। प्रतियोगितामा जिम्बाबेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा उनको ठूलो योगदान रह्यो।

शेडली भान शाकवाइक (अमेरिका, १२औं खेलाडी)

अमेरिकाका पेस बलर शेडली भान स्काल्कवाइक १२औं खेलाडीका रूपमा टोलीमा समेटिएका छन्।

चार खेलमै १३ विकेट लिएका उनले भारत र पाकिस्तान दुवैविरुद्ध ४/२५ को बलिङसहित प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका थिए।

टी–२० विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
छुटाउनुभयो कि?

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
छुटाउनुभयो कि?

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एफए कप : म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल क्वाटरफाइनलमै भिड्ने

एफए कप : म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल क्वाटरफाइनलमै भिड्ने

टी-२० विश्वकप ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा भारतका चार खेलाडी, अरु को-को परे?

टी-२० विश्वकप ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा भारतका चार खेलाडी, अरु को-को परे?

एभेन्जर्सको पोस्टमा गरेको कमेन्ट नीशमले हटाए

एभेन्जर्सको पोस्टमा गरेको कमेन्ट नीशमले हटाए

राष्ट्रिय लिग : विभागीय डर्बीमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी दोस्रोमा

राष्ट्रिय लिग : विभागीय डर्बीमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी दोस्रोमा

पीएम कप चैत ७ देखि हुने, जय ट्रफीको फाइनल अगाडि सर्‍यो

पीएम कप चैत ७ देखि हुने, जय ट्रफीको फाइनल अगाडि सर्‍यो

पीएम कप बागमती प्रदेश छनोट क्रिकेटमा काठमाडौं र ललितपुरको विजयी सुरुवात

पीएम कप बागमती प्रदेश छनोट क्रिकेटमा काठमाडौं र ललितपुरको विजयी सुरुवात

ट्रेन्डिङ

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो

बस दुर्घटनास्थलमा रहेका धादिङका सीडीओ भन्छन्– उद्धार सामग्री अभाव महसुस भयो
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा

पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ