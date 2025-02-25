राष्ट्रिय लिग : विभागीय डर्बीमा पुलिसलाई हराउँदै आर्मी दोस्रोमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- त्रिभुवन आर्मीले राष्ट्रिय लिगको विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ४-१ ले पराजित गरेको छ।
- निराजन धामीले दुई गोल गर्दै आर्मीलाई जितमा मदत गरेका थिए।
- आर्मीले २० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ भने पुलिस १२औं स्थानमा छ।
२५ फागुन, काठमाडौं । निराजन धामीको दुई गोल मदतमा त्रिभुवन आर्मीले राष्ट्रिय लिगको विभागीय डर्बीमा सोमबार नेपाल पुलिस क्लबलाई ४-१ ले पराजित गरेको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा भएको खेलमा आर्मीका लागि पेम्बा दोस्रो शेर्पा र किरण सुनाले पनि एक-एक गोल गरे । पुलिसका लागि दशरथ गिरीले एक गोल फर्काए ।
९ खेलमा छैटौं जित हात पारेको आर्मी २० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफसँग अंकदूरी एक मा झार्दै आफूलाई उपाधि होडमा उभ्याएको छ । समान खेलबाट एपीएफ २१ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । पाँचौ हार बेहोरेको पुलिस ९ खेलबाट ८ अंकसहित १२औं स्थानमा छ ।
निराजनले खेलको ३१औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए । दशरथ गिरीले ४३औं मिनेटमा गोल गर्दै पुलिसलाई पहिलो हाफमै खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए ।
तर दोस्रो हाफमा आर्मीले तीन गोल थप्यो । पेम्बाले ५७औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई २-१ को अग्रता दिलाए । निराजनले ७०औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा किरणले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको चौथो मिनेटमा टिमको चौथो गोल गरे ।
तस्बीर: एन्फा
