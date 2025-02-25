News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता चैत ७ गतेदेखि मधेश प्रदेशको पर्सा र जनकपुरमा सुरु हुने भएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सोमबार पीएम कपको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । तालिकाअनुसार सुरुवाती केही खेल काठमाडौंस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदान र मुलपानीमा पनि हुनेछ ।
फाइनलसहित अधिकांश खेलहरू मधेश प्रदेशमै हुनेछन् । यसअघि गत संस्करणको जय ट्रफी पनि काठमाडौंबाहिर मधेश प्रदेशमा खेलाइएको थियो ।
पीएम कप विसं २०८३ साल वैशाख ४ गतेसम्म चल्नेछ ।
यसैबीच आम निर्वाचन र लिग २ क्रिकेटका कारण सरेको जय ट्रफीको फाइनल खेल फेरि सरेको छ । लिग २ क्रिकेट नै स्थगित भएपछि जय ट्रफीको फाइनल फेरि अगाडि सारिएको हो ।
जय ट्रफीको फाइनल खेल अब चैत ३ देखि ५ सम्म माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
यसअघि फागुन १७ देखि १९ सम्मलाई तय भएको फाइनल खेल एक महिना पछाडि सरेर चैत २१ देखि २३ सम्म खेलाइने भएको थियो ।
