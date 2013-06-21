चुनावमा फैलिएका भ्रामक डिजिटल सामग्री किन हटाउने ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचनपछि नेपालका अनलाइन प्लेटफर्महरूमा असंगत, हास्यास्पद वा भ्रामक डिजिटल सामग्री व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
- डिजिटल सामग्रीको स्थायित्व र पुनःप्रसारले गलत अर्थ लाग्ने तथा सामाजिक विवाद उत्पन्न गर्ने जोखिम बढाएको छ।
- नेपालमा प्राविधिक, कानुनी र सामाजिक उपायहरूको संयोजन गरी यस्ता सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ।
निर्वाचनपछि नेपालका अनलाइन प्लेटफर्महरूमा असंगत, हास्यास्पद वा काल्पनिक डिजिटल सामग्री व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन्। यस्ता सामग्री प्रायः व्यंग्य, अतिरञ्जना वा भावनात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा सिर्जना भए पनि समयक्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर साझा र पुनःप्रसारित हुँदै जान्छन्। निर्वाचनको माहोल समाप्त भइसकेपछि पनि यस्ता सामग्री सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध रहँदा तिनले मूल सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर गलत अर्थ लाग्ने, अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सहिष्णुतामा असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।
डिजिटल माध्यमको एक प्रमुख विशेषता यसको स्थायित्व हो। कुनै सामग्री एकपटक इन्टरनेटमा प्रकाशित भएपछि प्रयोगकर्ताले पुनःसेयर गर्ने, क्यास वा अर्काइभ प्रणालीमा सुरक्षित रहने तथा अन्य प्लेटफर्महरूमा पुनःप्रकाशित हुने कारणले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन कठिन हुन्छ। केही प्लेटफर्महरूले सामग्री व्यवस्थापनका लागि अर्काइभ वा स्वतः हटाउने प्रणाली अपनाएका भए पनि व्यापक रूपमा फैलिएको सामग्रीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अझै प्राविधिक तथा संस्थागत चुनौतीहरू कायम छन्।
विश्वका धेरै देशहरूमा यस्तो समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकार, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तथा स्वतन्त्र तथ्य-जाँच संस्थाहरूबीच सहकार्य गर्ने अभ्यास विकसित भएको छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले एआई आधारित सामग्री पहिचान प्रणाली, स्वचालित सामग्री निगरानी, डिजिटल ह्यासिङ, मेटाडाटा विश्लेषण तथा सत्यता जाँच गर्ने प्लेटफर्ममार्फत भ्रामक वा अनुपयुक्त सामग्री पहिचान र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन्।
नेपालमा पनि निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा केही तथ्य-जाँच गर्ने संस्थाहरूले अनलाइन सामग्रीको निगरानी गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। तर प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष प्राविधिक समन्वय, स्वचालित निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल सामग्री ट्र्याक गर्ने पूर्वाधार अझै सीमित भएकाले व्यापक रूपमा फैलिएको सामग्रीलाई छिटो पहिचान र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखिन्छ।
यस पृष्ठभूमिमा, निर्वाचनपश्चात् डिजिटल माध्यममा रहिरहने असान्दर्भिक वा भ्रामक सामग्रीको स्वरूप, त्यसले सिर्जना गर्ने प्राविधिक तथा सामाजिक चुनौती तथा यसको व्यवस्थापनका सम्भावित उपायहरूलाई कसरी सरल र सहज ढंगले अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य विषय हो।
निर्वाचनपश्चात अनलाइन प्लेटफर्महरूमा रहिरहने असामयिक वा असंगत डिजिटल सामग्रीले विभिन्न प्रकारका सामाजिक तथा प्राविधिक चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ। चुनावी माहोलमा सिर्जना भएका धेरै सामग्रीहरू तत्कालीन राजनीतिक बहस, भावनात्मक प्रतिक्रिया वा व्यंग्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्।
तर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि पनि यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध रहँदा तिनले आफ्नो मूल सन्दर्भ गुमाउन सक्छन् ।
परिणामस्वरूप, समय र परिस्थितिसँग असम्बन्धित सामग्री पुनःप्रसारित हुँदा समाजमा भ्रम, आक्रोश वा अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। यसले दीर्घकालीन रूप रूपमा सार्वजनिक संस्थाहरू वा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूप्रति नागरिकको भरोसामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यस समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्राविधिक चुनौतीसँग सम्बन्धित छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रकाशित सामग्रीको प्रकृति स्थायी हुने भएकाले एकपटक इन्टरनेटमा पुगेको सामग्री सजिलै मेटाउन सम्भव हुँदैन।
प्रयोगकर्ताहरूले सामग्रीलाई पुनःसेयर गर्ने, प्रतिलिपि बनाउने वा अन्य प्लेटफर्महरूमा पुनःप्रकाशित गर्ने कारणले त्यसका विभिन्न ‘डुप्लिकेट’ वा ‘क्लोन’ संस्करणहरू छिटो फैलिन सक्छन् ।
त्यस्तै, क्यासिङ प्रणाली वा स्वतः अर्काइभ हुने प्रक्रियाले गर्दा मूल सामग्री हटाइएपछि पनि त्यसका अंशहरू अन्य सर्भर वा क्लाउड प्रणालीमा रहिरहन सक्छन् ।
यस कारण कुनै सामग्री पूर्ण रूपमा हटाउन वा त्यसको स्रोत पहिचान गर्न प्राविधिक रूपमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ। पोस्ट वा सेयर गर्ने प्रयोगकर्ताको मूल स्रोत ट्र्याक गर्न कठिन हुनु पनि यस प्रक्रियाको अर्को चुनौती हो ।
यसका अतिरिक्त, डिजिटल सामग्री व्यवस्थापनमा कानुनी तथा नियामक चुनौतीहरू पनि देखिन्छन्। धेरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने भएकाले कुनै देशको नियामक निकायले जारी गर्ने निर्देशन वा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक सीमाहरू हुन सक्छन्।
सामग्री हटाउने वा सीमित गर्ने प्रक्रियामा प्लेटफर्मको आन्तरिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा तथा प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय समेत जोडिएकाले निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ।
यी सबै कारणले गर्दा निर्वाचनपश्चात अनलाइन माध्यममा रहने असंगत वा भ्रामक सामग्रीले सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
यस्ता सामग्रीले समाजमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने, समुदायबीच असहिष्णुता बढाउने तथा भविष्यमा गलत सूचना फैलिन सहज वातावरण बनाउने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रसारित हुने सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक, कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट समन्वित प्रयास आवश्यक देखिन्छ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित असान्दर्भिक वा भ्रामक डिजिटल सामग्री प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा समाजमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुन सक्छ ।
यस्ता सामग्री निरन्तर अनलाइन उपलब्ध रहँदा गलत सूचना र अपूर्ण जानकारी व्यापक रूपमा फैलिने सम्भावना बढ्छ, जसले समाजमा भ्रम, अनावश्यक विवाद तथा विभिन्न समूह वा समुदायबीच असहमति र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि पनि पुराना वा सन्दर्भबाहिरका सामग्री पुनःप्रसारित भइरहँदा नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने जोखिम रहन्छ ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक स्थिरता, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।
विशेष गरी, हास्यास्पद वा अतिरञ्जित सामग्रीले राज्य र सामाजिक प्रणालीमा पूर्वाग्रह र द्विविधा उत्पन्न गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै पोस्टमा लेखिएको ‘फलानाले जिते म यस्तो गर्छु’ वा ‘त्यो जिते सेवा यसरी पाउने’ जस्ता कथनहरूले नागरिकमा द्विविधा अनुभव गराउन सक्छ।
यसका अतिरिक्त, तेस्रो पक्ष वा मिडियाले यस्ता सामग्रीको फैलावटलाई आफ्नो राजनीतिक वा आर्थिक लाभको लागि उपयोग गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन परिणाम र सार्वजनिक धारणा दुवैमा असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ ।
यस्तो परिदृश्यले प्राविधिक र राजनीतिक संरचना बीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट गर्दछ—जहाँ प्लेटफर्मको प्राविधिक नियन्त्रण क्षमता, राज्यको कानुनी नियमन र नागरिक सचेतना आपसमा जोडिएका छन् ।
यदि यी तत्वहरू पर्याप्त सुदृढ नभए, डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिएको असान्दर्भिक वा भ्रामक सामग्रीले दीर्घकालीन सामाजिक जोखिम बढाउँछ।
समस्या व्यवस्थापनका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङमा आधारित प्रणाली प्रयोग गरेर असान्दर्भिक वा अतिरञ्जित सामग्री स्वतः पहिचान गर्ने, डिजिटल फिङ्गरप्रिन्ट र ह्यासिङ प्रविधिबाट पहिलेदेखि चिनिएका सामग्री ट्र्याक गर्ने, र मेटाडाटा विश्लेषणमार्फत स्रोत पहिचान गर्ने उपायहरू आवश्यक छन् ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र तथ्य जाँच संस्था, नागरिक रिपोर्टिङ र प्लेटफर्म मोडरेसन प्रणाली प्रयोग गरेर सामग्रीलाई हटाउने, चेतावनी दिने वा कम महत्व दिने रणनीति अपनाउन सकिन्छ ।
डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि र नागरिक सचेतनाले पनि यस्ता सामग्रीको प्रभावलाई न्यून गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
यसरी कानुनी, प्राविधिक र सामाजिक उपायहरूको समन्वयले निर्वाचनपश्चात डिजिटल माध्यममा फैलिने असान्दर्भिक वा भ्रामक सामग्रीबाट उत्पन्न हुने सामाजिक जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ।
निर्वाचनपश्चात अनलाइन माध्यममा फैलिने असान्दर्भिक वा भ्रामक डिजिटल सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी, प्राविधिक र सामाजिक उपायहरूको संयोजन आवश्यक हुन्छ ।
कानुनी तथा नियामक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सम्बन्धित नियामक निकायले आवश्यक परे सामग्री हटाउन वा सीमित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई आधिकारिक सूचना वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यस्तो प्रक्रियालाई सामान्यतया डिजिटल सामग्री हटाउने अनुरोध ‘डिजिटल टेकडाउन रिक्वेस्ट’ भनिन्छ। साथै, निर्वाचन वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित भ्रामक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति तथा समन्वय संयन्त्र विकास गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।
प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, आधुनिक डिजिटल प्लेटफर्महरूले सामग्री पहिचान र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
उदाहरणका लागि, एआई र मेसिन लर्निङ आधारित फिल्टरिङ प्रणालीले अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीको ढाँचा र सन्दर्भ विश्लेषण गरी सम्भावित भ्रामक वा असान्दर्भिक सामग्री स्वतः पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
त्यसैगरी डिजिटल ह्यासिङ वा डिजिटल फिङ्गरप्रिन्टिङ प्रविधिले पहिलेदेखि चिनिएका भ्रामक सामग्रीको डिजिटल हस्ताक्षर तयार गरी त्यसका प्रतिलिपिहरू पुनःप्रकाशित भएमा तुरुन्त पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। मेटाडाटा ट्र्याकिङ प्रणालीले पोस्टको स्रोत, समय र प्रसारणको ढाँचा पहिचान गर्न मद्दत गर्छ।
भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने अर्को सम्भावित प्रविधि ब्लकचेन वा डिस्ट्रिब्युटेड लेजर प्रणाली हो, जसले सामग्रीको उत्पत्ति, परिवर्तन तथा प्रसारणको रेकर्ड सुरक्षित राखेर यसको विश्वसनीयता र ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यसका साथै सामाजिक तथा शैक्षिक उपायहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नागरिकमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै ‘साझा गर्नु अघि जाँचौं’ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
स्वतन्त्र सत्यता परीक्षण प्लेटफर्म, सामग्री रिपोर्ट गर्ने सुविधा तथा समुदाय-आधारित आधुनिक प्रणालीले पनि भ्रामक वा असान्दर्भिक सामग्री पहिचान र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य सुदृढ गरिएमा डिजिटल वातावरणलाई अझ जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनले देखाएको छ कि अनलाइन प्लेटफर्ममा फैलिने असान्दर्भिक, हास्यास्पद वा भ्रामक डिजिटल सामग्रीले केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, समाजमा भ्रम, असहमति र दीर्घकालीन जोखिम पनि सिर्जना गर्न सक्छ ।
यस्ता सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास, र सामाजिक सहिष्णुतामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
यसका लागि कानुनी, प्राविधिक र सामाजिक उपायहरूको संयोजन आवश्यक छ। नियामक निकायले सामग्री हटाउन आधिकारिक अनुरोध पठाउने, प्लेटफर्महरूले स्वतः सामग्री निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल सामग्रीको प्रतिलिपि र स्रोत ट्र्याक गर्ने प्रविधि अपनाउने, साथै नागरिकहरूमा डिजिटल सचेतना र तथ्य जाँच गर्ने अभ्यास बढाउने उपायहरूले संयुक्त रूपमा डिजिटल वातावरणलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा आगामी दिनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष सहकार्य विस्तार गर्नु, स्वचालित निगरानी प्रणाली विकास गर्नु, तथ्य जाँच संयन्त्र सुदृढ गर्नु र नागरिकहरूलाई डिजिटल साक्षरता प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस्ता समन्वित प्रयासहरूले निर्वाचनपश्चात पनि अनलाइनमा रहिरहने असान्दर्भिक वा भ्रामक सामग्रीबाट उत्पन्न हुने सामाजिक जोखिमलाई घटाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कायम राख्न सहयोग गर्नेछ।
