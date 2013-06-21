३० फागुन, काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको छ निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा ४.७ प्रतिशत मत बदर भएको जानकारी दिए ।
जिसीका अनुसार अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कम मत बदर भएको हो । उनका अनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।
यस्तै उनले २०७४ मा ५.१८ प्रतिशत, २०७० को दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा ४.९६ प्रतिशत र २०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा ५.१५ प्रतिशत मत बदर भएको जानकारी दिए । -रासस
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4