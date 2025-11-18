हुम्लामा मौसमसँगै खुल्यो हिमाल (१२ तस्वीरहरू)

मौसम खुलेसँगै यतिखेर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट नजिकै ठिंग्ग उभिएका हिमालहरू चाँदीझैं टलल टल्किएको देख्न सकिन्छ  ।

नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ चैत ८ गते १३:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लामा आइतबारदेखि मौसममा सुधार आएको छ र हिमालहरू खुलेका छन्।
  • हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट नजिकै ठिंग्ग उभिएका हिमालहरू चाँदीझैं टलल टल्किएका छन्।
  • हिमपात र वर्षाले कृषकहरूलाई खुसी दिएका छन् र किसानहरूले खेतबारीमा कात्तिके बाली लगाउन व्यस्त छन्।

७ चैत, हुम्ला । हुम्लामा आइतबारदेखि मौसममा सुधार आएको छ ।

मौसममा क्रमशः सुधार आएपछि यस आसपासका हिमालहरू पनि खुलेको देख्न सकिन्छ ।

मौसम खुलेसँगै यतिखेर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट नजिकै ठिंग्ग उभिएका हिमालहरू चाँदीझैं टलल टल्किएको देख्न सकिन्छ  ।

निलाे आकाश, सेताम्य हिमालका कारण अहिले यहाँका नागरिकहरूको मनलाई यो मौसमले निकै फुरूङ बनाएकाे छ।

हिमपात र वर्षाले हुम्ली कृषकहरूकाे मुहारमा खुसी पनि छाएकाे छ ।

चैत महिनामा खेतबारीमा कात्तिके बाली लगाउने चटारो यहाँका नागरिकहरूमा छ । किसानहरूले यतिखेर खेतबारीमा काेदाे छर्न व्यस्त छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
हिमाल हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

सम्बन्धित खबर

बन्धक भूगोल : नेपाल, हिमाल, र राष्ट्रको रणनीतिक भविष्य

सगरमाथाले खाएका म्यालोरी : शताब्दीपछि पुनः उत्खनन

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

हिमाल सफा राख्न नयाँ रणनीति : बहन क्षमता हेरेर आरोही संख्या तोकिने

१० हिमाल, सूर्योदय र सूर्यास्त नियाल्न नगरकोटमा पर्यटक

काठमाडौंबाट देखिए मनमोहक हिमाल (तस्वीरहरू)

