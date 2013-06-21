होटल वर्गीकरणमा नयाँ मापदण्ड बन्दै, विभागले माग्यो सुझाव

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १८:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालका होटेलहरूको वर्गीकरणमा नयाँ मापदण्ड बनाउन पर्यटन विभागले सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ।
  • हाल २०७६ सालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ र समयानुकूल परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ।
  • नयाँ मापदण्डमा ग्रिन हस्पिटालिटी र होटेलको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवाको गुणस्तर समावेश गरिनेछ।

९ चैत, काठमाडौं । नेपालका होटलहरूको वगीकरणमा अब नयाँ मापदण्ड बन्ने भएको छ । अहिले २०७६ सालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा छ। पर्यटन विभागका अनुसार सो मापदण्डमा समयानुकूल परिमार्जनको तयारी छ ।

सोहीकरणमा विभागले सरोकारवालासँग राय/सुझाव माग गरेको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै मौजुदा मापदण्ड २०७६ मा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, ग्रिन हस्पिटालिटीका लागि आवश्यक सूचक र होटलको भौतिक पूर्वाधार तथा सेवाको गुणस्तर वर्गीकरणबारे समेत सुझाव मागिएको छ ।

वर्तमान विश्व पर्यटन बजारमा बढ्दो वातावरणीय सचेतना र दिगो विकासको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ग्रीन हस्पिटालिटीका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको विभागको भनाइ छ ।

होटेल वर्गीकरण
सम्बन्धित खबर

सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध जाहेरी दिने कृष्ण नै सहकारी ठगीमा पक्राउ

सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध जाहेरी दिने कृष्ण नै सहकारी ठगीमा पक्राउ
आफ्नै उम्मेदवारसँग लड्यो कांग्रेस

आफ्नै उम्मेदवारसँग लड्यो कांग्रेस
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए पूर्वमन्त्री आचार्य

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : साढे २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए पूर्वमन्त्री आचार्य
रारा विमानस्थलमा अब नियमित उडान

रारा विमानस्थलमा अब नियमित उडान
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री आचार्यसँग धरौटी माग

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पूर्वमन्त्री आचार्यसँग धरौटी माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

