‘होस्टेल ३’ शुक्रबारदेखि युट्युबमा, हेर्नुस १० मिनेट लामो दृश्यांश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १६:२३

  • फिल्म ‘होस्टेल ३’ शुक्रबारदेखि युट्युबमा रिलिज हुने भएको छ र बुढासुब्बा डिजिटलले १० मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ।
  • सशान कँडेल सन्तोष निर्देशित फिल्म गतवर्षको हिट फिल्म हो जसमा कलेज जीवनको प्रेम, मित्रता र धोका समेटिएको छ।
  • फिल्ममा टिकटकबाट चर्चित कुल ब्वाय पारस बम र सिम्रन पन्तले शीर्ष भूमिका निभाएका छन् र यो सबै कलाकारको डेब्यू फिल्म हो।

काठमाडौं । कुल ब्वाय र सिम्रन पन्तको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘होस्टेल ३’ शुक्रबारदेखि युट्युबमा रिलिज हुने भएको छ । बुढासुब्बा डिजिटलले १० मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै फिल्म आउने जनाएको हो ।

सशान कँडेल सन्तोष निर्देशित फिल्म गतवर्षको हिट फिल्म हो । कलेज जीवनको प्रेम, मित्रता र धोकाको कथावस्तुमा आधारित यो फिल्मलाई विशेषगरि युवा दर्शकले रुचाएका थिए ।

फिल्मको मुख्य भूमिकामा नयाँ पुस्ताका कलाकार सामेल छन् । टिकटकबाट चर्चामा आएका दुई कन्टेन्ट क्रिएटरहरू कुल ब्वाय ‘पारस बम’ र सिम्रन पन्तको यसमा शीर्ष भूमिका छ ।

साथै, ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ फेम्ड गायक रिहान गिरी, र आशिष घिमिरेको यसमा अभिनय छ । यी सबै कलाकारको यो डेब्यू फिल्म हो । आशिष चर्चित कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाका छोरा हुन् ।

हल रिलिजको एकवर्षपछि यो फिल्मलाई इन्टरनेट प्लाटफर्ममा ल्याउन लागिएको हो ।

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

