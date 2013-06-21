‘होस्टेल ३’ शुक्रबारदेखि युट्युबमा, हेर्नुस १० मिनेट लामो दृश्यांश

काठमाडौं । कुल ब्वाय र सिम्रन पन्तको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म ‘होस्टेल ३’ शुक्रबारदेखि युट्युबमा रिलिज हुने भएको छ । बुढासुब्बा डिजिटलले १० मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै फिल्म आउने जनाएको हो ।
सशान कँडेल सन्तोष निर्देशित फिल्म गतवर्षको हिट फिल्म हो । कलेज जीवनको प्रेम, मित्रता र धोकाको कथावस्तुमा आधारित यो फिल्मलाई विशेषगरि युवा दर्शकले रुचाएका थिए ।
फिल्मको मुख्य भूमिकामा नयाँ पुस्ताका कलाकार सामेल छन् । टिकटकबाट चर्चामा आएका दुई कन्टेन्ट क्रिएटरहरू कुल ब्वाय ‘पारस बम’ र सिम्रन पन्तको यसमा शीर्ष भूमिका छ ।
साथै, ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ फेम्ड गायक रिहान गिरी, र आशिष घिमिरेको यसमा अभिनय छ । यी सबै कलाकारको यो डेब्यू फिल्म हो । आशिष चर्चित कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाका छोरा हुन् ।
हल रिलिजको एकवर्षपछि यो फिल्मलाई इन्टरनेट प्लाटफर्ममा ल्याउन लागिएको हो ।
