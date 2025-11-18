जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन :

‘जेनजी आन्दोलनको भीडलाई उक्साउने काम टीओबीले गर्‍यो’

भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको खुलाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १८:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे आयोगले भदौ २३ गते टीओबी समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाएको उल्लेख गरेको छ।
  • आयोगले भदौ २३ गते करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले भीडलाई उत्तेजित बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • भीडले प्रहरीमाथि ढुंगा, रड, इट्टा प्रहार गर्दै संसद् भवन छिर्ने प्रयास गरेको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आयोगले खुलाएको छ।

११ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन टीओबी समूहको भूमिका रहेको खुलाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको हो ।

‘भदौ २३ गते करिब १२ बजेको समयमा चाबहिल ओम अस्पताल धोबिखोला करिडोर, गौशाला लगायत विभिन्न क्षेत्रबा६ करिब १०० वटा मोटरसाइकलमा बानेश्वर, बिजुलीबजारतिरबाट आएका (केहीले टीओबी लेखिएको कालो टी-सर्ट लगाएका) युवाहरूले मोटरसाइकल पढ्काउँदै होहल्ला गरी भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने कार्य गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि भीड झन उग्र भै प्रहरीलाई धक्कामुक्का गर्दै, पानीका बोत्तल, ढुंगा मुडा, रड, इट्टा, गुलेली आदीबाट प्रहार गर्दै संसद् भवन छिर्ने प्रयास गरेको आयोगले भनेको छ ।

प्रहरीले माइकिङ गरेर सम्झाउँदा, बुझाउँदा नियन्त्रण नभएपछि बल प्रयोग गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अपरेशन इन्चार्ज सुन्दर तिवारी र अन्य प्रहरी अधिकारीलाई आयोगले उदृत गरेको छ ।

टीओबी अध्यक्षको बयानमा के छ ?

टीओबीबारे प्रहरी अनुसन्धान : तेन्जिन बाहेक कोही पनि तिब्बती मूलका होइनन्

टीओबी समूहका तेन्जिन : न बाबुले छोरा चिने, न छोराले बाबु

टीओबी सदस्य तेन्जिन : भेटियो लागुऔषध, किर्तेमा कन्भर्ट भयो मुद्दा

टीओबी समूहका तेन्जेनबाट भेटियो नक्कली पेस्तोल, भिडियो जेनजी आन्दोलनको नरहेको पुष्टि

टीओबीको टिसर्ट लगाएर पेस्तोल बोक्ने तेन्जेन दावा प्रहरी नियन्त्रणमा

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

