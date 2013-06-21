टीओबी अध्यक्षको बयानमा के छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टिबेटियन ओरिजिनल ब्लडका अध्यक्ष तेन्जिन दावा लामाले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको स्वीकारेका छन्।
- लामाले चिनजानका भाइहरूको सहभागिता भन्दै आफू पनि सहभागी भएको बताए।
- जाँचबुझ आयोगले टीओबी ग्रुपका भीड उक्साउने मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
११ भदौ, काठमाडौं । टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी)का अध्यक्ष तेन्जिन दावा लामाले आफू गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकारेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई दिएको बयानमा लामाले भनेका छन्, ‘चिनजानका भाइहरूको सहभागिता हुँदैछ भनेकाले म पनि सहभागी भएको हुँ ।’
टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भन्ने शब्द आफैंले सिर्जना गरेको तर त्यस्तो कुनै संगठन नभएको लामाले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । आफू दी ओरिजिनल ब्रदर ग्रुप नामक मोटरसाइकल क्लबको अध्यक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
जाँचबुझ आयोगले टीओबी ग्रुपका भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तो छ बयान :
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4