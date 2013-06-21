टीओबी अध्यक्षको बयानमा के छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १८:१२
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिबेटियन ओरिजिनल ब्लडका अध्यक्ष तेन्जिन दावा लामाले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा आफू सहभागी भएको स्वीकारेका छन्।
  • लामाले चिनजानका भाइहरूको सहभागिता भन्दै आफू पनि सहभागी भएको बताए।
  • जाँचबुझ आयोगले टीओबी ग्रुपका भीड उक्साउने मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

११ भदौ, काठमाडौं । टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी)का अध्यक्ष तेन्जिन दावा लामाले आफू गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकारेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई दिएको बयानमा लामाले भनेका छन्, ‘चिनजानका भाइहरूको सहभागिता हुँदैछ भनेकाले म पनि सहभागी भएको हुँ ।’

टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भन्ने शब्द आफैंले सिर्जना गरेको तर त्यस्तो कुनै संगठन नभएको लामाले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । आफू दी ओरिजिनल ब्रदर ग्रुप नामक मोटरसाइकल क्लबको अध्यक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

जाँचबुझ आयोगले टीओबी ग्रुपका भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तो छ बयान :

जेनजी आन्दोलन टीओबी तेन्जिन दावा लामा
कार्की आयोग प्रतिवेदन : एल्गोरिदमले लोकतन्त्र जरैदेखि कमजोर भइरहेको छ
कार्की आयोगमा तत्कालीन गृहसचिवको बयान- डिस्कर्ड, रेडिटबारे जानकारी थिएन
संसद्का महासचिवको बयान : २४ भदौमा मैले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको महसुस गरेँ
जेनजी आन्दोलन : यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
यी हुन् जेनजी आन्दोलनमा भ्रामक सूचना फैलाउने पाँच सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर
देवराज घिमिरेको बयान : सभामुखले सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छैन

