थरीथरी भेषभूषामा शपथ लिन पुगे नवनिर्वाचित सांसद (तस्वीरहरू)

संसद् सचिवालयका अनुसार ६३ जना सांसदले नेपाली बाहेकको मातृभाषामा शपथ लिँदैछन् ।

विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ चैत १२ गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले आज दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्।
  • ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराउँदैछन् र ६३ जना सांसदले मातृभाषामा शपथ लिँदैछन्।
  • सांसदहरू आ–आफ्नै भेषभूषामा शपथका लागि सिंहदरबार पुगेका छन् र सचिवालयले दुई घण्टा अगावै उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

१२ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको केहीबेरपछि शपथ हुँदैछ ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ आज दिउँसो २ बजे हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदैछन् ।

शपथमा सहभागी हुन सांसदहरू धमाधम सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको हलमा पुगिरहेका छन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार ६३ जना सांसदले नेपाली बाहेकको मातृभाषामा शपथ लिँदैछन् ।

उनीहरू आ–आफ्नै भेषभूषामा शपथका लागि सिंहदरबा पुगेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको तस्बिर दुईप्रतिसहित तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा अगावै उपस्थित हुन सांसदहरूलाई यसअघि आग्रह गरिसकेको छ ।

थप तस्वीरहरू:

सम्बन्धित खबर

नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ

सिलाम साक्मा लगाएर शपथमा पुगे बालेन

संगीतकार पोखरेल अब फिल्म निर्माता, कुल ब्वाय र दिब्यालाई लिएर ‘बेहुली’ को छायांकन

सांसदका रूपमा सुधारको काममा इमानदार प्रयास गर्छु : स्वर्णिम वाग्ले

मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस् : कानुनमन्त्री

नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ (लाइभ)

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

