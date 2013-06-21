सिलाम साक्मा लगाएर शपथमा पुगे बालेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण समारोहमा सिलाम साक्मा लगाएर सहभागी हुनुभएको छ।
- सिलाम साक्मालाई किराती संस्कृतिमा शुभको संकेत र मृत्यु तथा अपशकुनको बाटो छेक्ने पवित्र संकेत मानिन्छ।
१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका छन् ।
उनी सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पुगेका हुन् ।
किराती संस्कृतिमा यसलाई शुभको संकेत मानिन्छ । मृत्यु र अपशकुनको बाटो छेक्ने पवित्र संकेत मानिन्छ ।
