रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति, बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन छलफल हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते २१:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चैत १२ गते दिउँसो ४ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।
  • बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र प्रधानमन्त्री शपथसम्बन्धी छलफल हुने छ।
  • नवनिर्वाचित सांसदहरूले सोही दिन शपथ लिँदैछन् र १३ चैतमा प्रधानमन्त्री शपथ गराउने तयारी छ।

९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । चैत १२ गते दिउँसो ४ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बनस्थलीमा बस्नेछ ।

बैठकमा संसदीय दलको नेता सम्बन्धमा छलफल हुने रास्वपाले जनाएको छ । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर रास्वपा संसदीय दलले बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ । सोही दिन नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिँदैछन् । शपथ लगत्तै रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो ।

रास्वपाले चुनावअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको थियो । रास्वपा र बालेनबीच भएको सहमतिमा पनि उनलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । सोही दिन उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र भोलिपल्ट अर्थात् १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने तयारी रास्वपाको छ ।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरू अब बन्ने मन्त्रिपरिषद् र त्यससँग सम्बन्धित काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
बालेनलाई फिल्म ‘लालिमा’ को पत्र : महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह

बालेनलाई फिल्म ‘लालिमा’ को पत्र : महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह
सांसद्‌मा देखिने ३ सेलिब्रेटी : बालेन, अनुष्का र रिमा

सांसद्‌मा देखिने ३ सेलिब्रेटी : बालेन, अनुष्का र रिमा
बालेनपछि भारतीय र्‍यापर डकैतसँग सहकार्य गर्दै भियोमा, ‘बावे’ ल्याउने

बालेनपछि भारतीय र्‍यापर डकैतसँग सहकार्य गर्दै भियोमा, ‘बावे’ ल्याउने
९ मिनेटको मैथिल भाषण बन्यो चुनाव जित्ने मन्त्र, डिजे धुनदेखि बिहेसम्म

९ मिनेटको मैथिल भाषण बन्यो चुनाव जित्ने मन्त्र, डिजे धुनदेखि बिहेसम्म
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

