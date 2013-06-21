+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘आक्रमणकारी’ राष्ट्रहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ : इरानी विदेशमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आक्रमणकारी राष्ट्रहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन आग्रह गरेका छन्।
  • अराघचीले अमेरिका र इजरायलको सैन्य अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको धज्जी उडाएको भन्दै राष्ट्रसंघले कडा निन्दा गर्नुपर्ने बताए ।
  • इरानले हर्मुज जलसन्धिमा आफ्नो सुरक्षाका लागि आक्रमणकारी पक्षसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवतजावत रोक्ने कानुनी अधिकार राख्ने दाबी गरेको छ।

१३ फागुन, काठमाडौं । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग टेलिफोन वार्ता गर्दै राष्ट्रसंघको बडापत्र उल्लंघन गर्ने ‘आक्रमणकारी’ राष्ट्रहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन्।

अराघचीले अमेरिका र इजरायलको सैन्य अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको धज्जी उडाएको भन्दै राष्ट्रसंघले यसको कडा निन्दा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

इरानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अराघचीले महासचिव गुटेरेसलाई राष्ट्रसंघको बडापत्रको ‘अध्याय ७’ अन्तर्गत आक्रमणकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्।

विदेशमन्त्री अराघचीले मध्यपूर्व र हर्मुज जलसन्धिमा सिर्जना भएको अस्थिरताको मुख्य जड अमेरिका र इजरायलको सैन्य हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्।

उनले इरान हर्मुज जलसन्धिको तटीय राष्ट्र भएको नाताले आफ्नो सुरक्षाका लागि ‘आक्रमणकारी’ पक्षसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवतजावत रोक्ने कानुनी अधिकार राख्ने तर्क गरेका छन्।

गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको यो भीषण युद्धका कारण विश्वभर ऊर्जा संकट र क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर असर परेको छ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अब्बास अराघची इरानी विदेशमन्त्री एन्टोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्रसंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
5 Stories
7 Stories
8 Stories
5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित