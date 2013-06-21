+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेनलाई बधाई दिँदै कुलमानले भने- सुझाव र खबरदारीमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ

‘साथै, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन र सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारी गर्दै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उज्यालो नेपाल पार्टी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १३:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
  • घिसिङले सुशासन, भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता, रोजगारी विस्तार र प्रविधि प्रोत्साहनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
  • उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

१३ चैत, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिँदै सरकार सञ्चालनमा आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सल्लाह सुझाव र खबरदारी रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै फेसबुकमार्फत अध्यक्ष घिसिङले बधाई दिँदै पार्टीको धारणा दिएका हुन् ।

‘प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ अध्यक्ष घिसिङले लेखेका छन् ।

यस्तै सुशासनको मागसहित जेन–जी आन्दोलनको जगबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा गठन भएको सरकारबाट संविधान, शासन प्रणाली तथा राज्य संरचनालाई थप नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको घिसिङले लेखेका छन् ।

‘सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको नेपाल निर्माणमा यो सरकार सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘साथै, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन र सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारी गर्दै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उज्यालो नेपाल पार्टी दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित