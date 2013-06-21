कुलमानले भने- जनादेशविपरीत वैकल्पिक बाटोबाट मन्त्री बन्ने कल्पनासमेत गर्दिनँ

‘यस सन्दर्भमा, सरकारमा सहभागिताबारे मेरो अहिलेसम्म कोहीसँग कुनै छलफल नभएको प्रष्ट पार्दछु ।’

२०८२ चैत १० गते २१:३९

१० चैत, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले नयाँ बन्ने सरकारमा आफ्नो सहभागिताबारे कुरा आइरहेको दाबी गर्दै जनादेशविपरीत आफू मन्त्री नबन्ने बताएका छन् । मंगलबार साँझ फेसबुकमार्फत घिसिङले आफू उज्यालो पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेमै केन्द्रित हुने पनि बताएका छन् ।

‘जनताबाट प्राप्त जनादेशविपरीत अन्य कुनै पनि वैकल्पिक बाटोबाट सांसद बनेर मन्त्री बन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन,’ अध्यक्ष घिसिङले लेखेका छन्, ‘यस सन्दर्भमा, सरकारमा सहभागिताबारे मेरो अहिलेसम्म कोहीसँग कुनै छलफल नभएको प्रष्ट पार्दछु ।’

आफू चुनावी परिणामलाई सम्मान गरेर त्यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्न चाहेको उनले बताएका छन् । ‘उज्यालो नेपाल पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने अभियानमा केन्द्रित छौँ । सुशासन र समृद्धिसहितको उज्यालो नेपाल निर्माणप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता अटल छ,’ घिसिङले लेखेका छन् ।

आफ्नाविरुद्ध फैलाइएका गलत प्रचारको भ्रममा नपर्न उनले अनुरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले बुझायो ज्ञापन

उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनावी समीक्षा– भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशिला

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

रामेछापमा उज्यालो पार्टीका योञ्जनको सुरुवाती अग्रता

महोत्तरी-१ मा उज्यालो नेपालका उम्मेदवार गुप्ता एमाले प्रवेश

‘सरकारमा नगइकन सिधै पार्टी खोलेको भए अर्कै उचाइ हुन्थ्यो’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

