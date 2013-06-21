उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनावी समीक्षा– भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशिला

News Summary
- उज्यालो नेपाल पार्टीले २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
- पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सिट पाउन सकेन र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार समावेश हुन पाएका थिएनन्।
- समीक्षामा सीमित समय र स्रोतसाधनका बाबजुद देशव्यापी रूपमा सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालिएको छ।
१ चैत, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता डा. राजु थापाका अनुसार, शुक्रबार र शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन विशेष समीक्षा भएको थियो ।
पार्टीलाई केवल चुनावी शक्तिका रुपमा मात्रै नभइ जनविश्वास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागीहरूले जोड दिएको थापाले बताएका छन् ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा गठन भएको यो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि पाएन । समानुपातिकतर्फ सो पार्टीका उम्मेदवारहरू समावेश हुन पाएका थिएनन् ।
‘प्रदेश तथा जिल्ला संयोजकहरूबीच भएको गहन छलफलमा निर्वाचनका क्रममा प्राप्त अनुभव, जनसम्पर्कको स्वरूप, संगठन विस्तारका सम्भावना, मतदाताको मनोविज्ञान, प्रचारप्रसारका चुनौतीहरू तथा छोटो समयमा पार्टीले निर्माण गरेको राष्ट्रिय उपस्थितिबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो,’ प्रवक्ता डा. थापाले भनेका छन्, ‘सहभागीहरूले अत्यन्त सीमित समय, न्यून स्रोतसाधन तथा प्रारम्भिक संगठनात्मक अवस्थाका बाबजुद पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले देशव्यापी रूपमा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न सफल भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई भविष्यको मजबुत राजनीतिक आधारशीलाको रूपमा लिएका थिए ।’
समीक्षाहरू प्रस्तुत भएपछि आगामी दिनमा पार्टीलाई थप व्यवस्थित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट, संगठनात्मक रूपमा सुदृढ तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मूलधारको शक्तिको रूपमा विकास गर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको पनि प्रवक्ता थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
