ओली निवास गुण्डुमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी

त्यस्तै, निवास बाहिर केही संख्यामा कार्यकर्ताहरू पनि पुगेका छन् । विभिन्न गाडीहरू ओलीको निवास वरपर रोकिएका छन् ।

कमल प्रसाईं
२०८२ चैत १४ गते ४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमा प्रहरीको बाक्लो संख्या जम्मा भएको छ र कार्यकर्ता पनि भेला भएका छन्।
  • नयाँ सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग रातभर छलफल गरिरहेका छन् र प्रहरीले लिखित आदेश माग गरेको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी जम्मा भएका छन् ।

पक्राउ पर्नसक्ने हल्लाबीच भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा रातभर कार्यकर्ता र नेताहरु जम्मा भएका थिए ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रातभर सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग तारन्तार छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले सरकारसँग आधिकारिक रुपमा लिखित आदेश माग गरेको छ । मध्यराति कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई नक्सालस्थित हेडक्वार्टर झिकाइएको थियो ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी थिइन् । यद्यपि सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर, उक्त प्रतिवेदनको अंश भने सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

केपी शर्मा ‌ओली
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
आकस्मिक कानुनी परामर्शका लागि ओलीले बोलाए दुई वरिष्ठ वकिल

जरुरी पक्राउ पुर्जीसहित ओली निवास पुग्यो प्रहरी टोली

ओली निवास गुण्डुमा रातभर चहलपहल, सडकमा कार्यकर्तादेखि सवारीसम्म

ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले माग्यो लिखित आदेश

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय : को–को माथि सुरु हुन्छ कारबाही ?

बालेनलाई ओलीले फेसबुकबाट दिए बधाई

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

