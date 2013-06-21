गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लेखे– आयो गोर्खाली

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्न लागेको पृष्ठभूमिबारे नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, ‘आयो गोर्खाली ।’
जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको सरकारले आजै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको छ ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4