पीएम कपमा मधेश प्रदेशको अपराजित यात्रा कायमै

१६ चैत, काठमाडौं । पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेश प्रदेशले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ ।
सोमबार जनकपुरमा भएको खेलमा मधेश प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो । कर्णालीले दिएको १३० रनको लक्ष्य मधेशले २४.५ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
मधेशका लागि निरज यादवले सर्वाधिक ३८ रन बनाए । अरनिको यादव ३२ रनमा अविजित रहे भने मयन यादवले २४ रन बनाए । पवन सर्राफले १७ रन बनाए ।
कर्णालीका दिपेन्द्र रावतले ३ विकेट लिए भने दिवान पुन र प्रकाश जैशीले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णाली प्रदेशले ३१.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १२९ रन मात्र बनाएको थियो ।
ओपनर रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक ४० रन बनाए । अर्जुन घर्तीले २४ तथा बिपिन रावल र दिनेश अधिकारीले समान १८ रन बनाए । कप्तान दिवान पुनले १२ रन बनाए ।
मधेशका आशिक बैठाले १० ओभरमा ३४ रन दिएर ४ विकेट लिए । विशाल पटेल र अरनिको यादवले २-२ विकेट लिँदा प्रदिप पासवानले १ विकेट लिए ।
पीएम कपमा हालसम्म ४ खेल खेलेको मधेशले ७ अंक जोडेको छ । कोशीसँगको पहिलो खेल वर्षाले रद्द भएर मधेशले अंक बाँडेको थियो । त्यसयता लगातार तेस्रो जित निकालेको हो ।
यता कर्णालीले भने ४ खेलमा ३ अंक जोडेर छैटौं स्थानमा छ ।
