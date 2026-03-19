+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कार्यस्थलमा अधिकतम ताप स्तर मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको अनुरोध

विभाग प्रवक्ता मणिनाथ गोपले स्वीकृत मापदण्ड अनुसार काम कारबाही नभएको पाइए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १८:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर २०८२ मापदण्ड कडाइसाथ पालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
  • श्रम मन्त्रालयले ३० पुस २०८२ मा कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर २०८२ स्वीकृत गरेको थियो।
  • मापदण्ड अनुसार कार्यलाई हल्का, मध्यम, गाह्रो र धेरै गाह्रो चार भागमा विभाजन गरिएको छ र प्रत्येकको तापक्रम सीमा तोकिएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर (मापदण्ड) २०८२ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

श्रम, रोजजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले उक्त मापदण्ड कडाइसाथ पालन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयले ३० पुस २०८२ मा कार्यस्थलका लागि अधिकतम तापको स्तर (मापदण्ड) २०८२ स्वीकृत गरेको थियो । १५ चैतमा विभागलाई पत्राचार गर्दै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वय गरी कार्यस्थललाई व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मर्यादित र सुरक्षित तुल्याउन श्रम तथा रोजगार कार्यालय, रोजगारदाता तथा श्रमिक र सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरेको हो ।

विभाग प्रवक्ता मणिनाथ गोपले स्वीकृत मापदण्ड अनुसार काम कारबाही नभएको पाइए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताए ।

मापदण्ड अनुसार कार्यचापलाई हल्का, मध्यम, गाह्रो र धेरै गाह्रो कार्य गरेर चार भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसका लागि हल्का कार्यका हकमा वेटबल्ब ग्लोबटेम्प्रेचर, अधिकतम तापको स्तरलाई ३२.२ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै मध्यम कार्यका हकमा ३०.६ डिग्री, गाह्रो कार्यका हकमा २८.९ डिग्री र धेरै गाह्रो कार्यका हकमा २६.९ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुनुपर्ने छ ।

मापदण्ड अनुसार हल्का कार्य भन्नाले बसेर वा उभिएर मेसिन नियन्त्रण गर्ने, हातको प्रयोगले गर्ने हल्का कार्य जस्तै हाते औजारले काट्ने कार्य, हलुका सामान ओसारपसार गर्ने छन् ।

त्यस्तै मध्यम कार्यमा निरन्तर हात र पाखुराले गर्ने काम, हल्का धकेल्ने वा तान्ने काम जस्तै टेबुलमा कुर्सी सार्ने काम, सामान तलमाथि लैजाने काम छन् ।

गाह्रो कार्यमा हात र शरीरको मांसपेसीमा असर पर्ने कडा काम, उठाउने र बेल्चा लगाउने काम, खन्ने, बोक्ने, गह्रौं भारी धकेल्ने/तान्ने, तीव्र गतिमा हिँड्ने काम र धेरै गाह्रो कार्यमा द्रुत गतिदेखि अधिकतम गतिमा गरिने धेरै कडा गतिविधि छन् ।

कोठाभित्र मापन गर्दा भुइँ तहभन्दा १.५ मिटर उचाइमा हावाको गति १.५ मिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै वेट बल्बको तापक्रम सधैं ड्राई बल्बको तापक्रमभन्दा कम हुने तर शतप्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रतामा समान हुने मापदण्ड छ ।

उक्त तापको स्तरभन्दा फरक तापक्रममा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने छ । यसका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाको उपकरण, जब रोटेसन आदिको व्यवस्था गरी गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अधिकतम तापको स्तर कार्यस्थल कार्यान्वयन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित