+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो- सरकारका १०० कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशंसनीय सुरुवात

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशंसनीय सुरुवात भएको बताएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा शासकीय सुधार कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशंसनीय सुरुवात भएको बताएको छ।
  • अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नवगठित सरकारले पारित गरेको कार्यसूची जनादेशको भावना र सुशासनका विषयहरू समावेश भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभयो।
  • सरकारले पहिलो बैठकमा समय सीमा सहितको बृहत कार्यसूची पारित गरी जनताको हित र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशंसनीय सुरुवात भएको बताएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो ।

नवगठित सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरूको सूची जनादेशको भावना र माग अनुरूप हुनुका साथै धेरै वर्षदेखि उठाइँदै आइएका सुशासनका विषयहरू अधिकांश रूपमा समावेश भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पहिलो बैठकमा नै देशलाई सुशासनतर्फ लान समय सीमा सहितको बृहत कार्यसूची पारित गर्नुले बालेन शाह नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताको हित र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको उल्लेख छ ।

‘बृहत कार्यसूचीमा उल्लेखित कार्यहरुको कार्यान्वयनको सुरुवात भइसक्नु सह्रानीय छ । तोकिएको समय सीमाभित्र सबै कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् भन्नेमा आशा र विश्वास लिएका छौं । सुशासन प्रवर्द्धनको कार्यमा आफ्नो अनुभव र विज्ञता उपलब्ध गराउन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुशासनमा कदम चाल्नु प्रसंसनीय : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल

सुशासनमा कदम चाल्नु प्रसंसनीय : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित