बालेनको गीतले तोड्ला प्रकाश सपुतको रेकर्ड ?

२०८२ चैत १७ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेनको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ले २४ घण्टामा ३७ लाख ४३ हजार ८१७ पटक हेरिएर युट्युबमा सर्वाधिक भ्यूजको नेपाली गीत बन्यो।
  • बालेनको यो गीत छिटो ५० लाख भ्यूज पाउने पहिलो नेपाली गीतमध्ये एक बनेको छ ।

काठमाडौं । बालेनको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ ले यतिबेला युट्युबमा धमाका मच्चाइरहेको छ । रिलिजको केही घण्टा र दिनमै यसले केही रेकर्ड रचेको छ ।

पहिलो- यो गीत २४ घण्टामा युट्युबमा सर्वाधिक पटक हेरिने नेपाली गीत बन्यो । २४ घण्टाभित्रै यसलाई ३७ लाख ४३ हजार ८१७ पटक हेरिएको छ । यसले दुर्गेश थापाको २४ घण्टामा १६ लाख ३६ हजार भ्यूजको रेकर्ड तोडेको थियो ।

बालेनको यो गीत छिटो ५० लाख भ्यूज पाउने पहिलो नेपाली गीतमध्ये एक बनेको छ । ३ दिनमै यसले उक्त भ्यूज पायो ।

अब, यो गीतसामु सबैभन्दा छिटो १ करोड भ्यूज पाउने कीर्तिमान बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि उसले प्रकाश सपुतको नाममा रहेको रेकर्डलाई उछिन्नुपर्नेछ ।

सपुतको गीत ‘सकम्बरी’ ले युट्युबमा ७ दिनमै १ करोड भ्यूजको रेकर्ड राखेको थियो । रिलिजको बेला निकै विवादित बनेको यो गीतको भ्यूज रफ्तार आक्रामक देखिन्थ्यो ।

यतिबेला इन्टरनेटमा पनि बालेनको क्रेज उत्तिकै छ । यस्तोमा, के अब बालेनको गीतले सपुतको उक्त गीतको रेकर्डलाई उछिन्ला ? यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यद्यपि, यसका लागि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुअघि बालेनले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट गीत ल्याएका थिए ।

प्रकाश सपुत बालेन
सम्बन्धित खबर

प्रकाश सपुत, सुहाना थापा अभिनित ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज

कलाकारितामै फर्किने घोषणा गर्दै प्रकाश सपुत : केबल इन्टरटेनर हुन चाहन्छु

समानुपातिकमा अटाउने, नअटाउने अन्योलबीच कन्सर्टमा फर्किदैं प्रकाश सपुत

बालेन स्टाइलमा फोटो सार्वजनिक गर्दै प्रकाश सपुतले गृहजिल्लाबाट थाले चुनाबी यात्रा  

प्रकाश सपुत रास्वपामा प्रवेश, भन्छन्- मेरो जीवनकै कठोर निर्णय

राजनीतिक डेब्यूबारे प्रकाश सपुत : अबको मेरो जोडबल देशलाई धेरै समय दिनु हुनेछ

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

