बालेनको गीतले तोड्ला प्रकाश सपुतको रेकर्ड ?

काठमाडौं । बालेनको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ ले यतिबेला युट्युबमा धमाका मच्चाइरहेको छ । रिलिजको केही घण्टा र दिनमै यसले केही रेकर्ड रचेको छ ।
पहिलो- यो गीत २४ घण्टामा युट्युबमा सर्वाधिक पटक हेरिने नेपाली गीत बन्यो । २४ घण्टाभित्रै यसलाई ३७ लाख ४३ हजार ८१७ पटक हेरिएको छ । यसले दुर्गेश थापाको २४ घण्टामा १६ लाख ३६ हजार भ्यूजको रेकर्ड तोडेको थियो ।
बालेनको यो गीत छिटो ५० लाख भ्यूज पाउने पहिलो नेपाली गीतमध्ये एक बनेको छ । ३ दिनमै यसले उक्त भ्यूज पायो ।
अब, यो गीतसामु सबैभन्दा छिटो १ करोड भ्यूज पाउने कीर्तिमान बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि उसले प्रकाश सपुतको नाममा रहेको रेकर्डलाई उछिन्नुपर्नेछ ।
सपुतको गीत ‘सकम्बरी’ ले युट्युबमा ७ दिनमै १ करोड भ्यूजको रेकर्ड राखेको थियो । रिलिजको बेला निकै विवादित बनेको यो गीतको भ्यूज रफ्तार आक्रामक देखिन्थ्यो ।
यतिबेला इन्टरनेटमा पनि बालेनको क्रेज उत्तिकै छ । यस्तोमा, के अब बालेनको गीतले सपुतको उक्त गीतको रेकर्डलाई उछिन्ला ? यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यद्यपि, यसका लागि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुअघि बालेनले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट गीत ल्याएका थिए ।
