+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लोक स्वादमा ‘निम्तो सुपारी’, प्रकाश सपुत र सुहाना थापाको छमछमी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १५:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ मा समावेश नयाँ गीत ‘निम्तो सुपारी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ।
  • गीतमा सत्य र मेलिना राईको गायन, सुरेन्द्र रानाको शब्द रचना र रामजी लामिछानेको नृत्य निर्देशन छ।
  • फिल्म ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र यसमा किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ।

काठमाडौं । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ मा समावेश नयाँ गीत ‘निम्तो सुपारी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । सत्य-स्वरुपको संगीत रहेको गीतमा सत्य र मेलिना राईको गायन छ ।

सुरेन्द्र रानाको शब्द रचना छ । गीतमा कलाकार प्रकाश सपुत, सुहाना थापा जोडीको रुपमा देखिएका छन् । सौगात मल्ल र सिर्जना अधिकारीलाई पनि जोडीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

उनीहरूको केमेस्ट्रीले गीतलाई अझै आकर्षक तुल्याउन सक्छ । ग्रामिण परिवेशमा छायांकन गरिएको गीतको नृत्य निर्देशन रामजी लामिछानेले गरेका हुन् ।

यसअघि यो फिल्मको ‘उडि जाऊँ भने, म पंक्षी होइन’ बोलको गीतले दर्शकमाझ चर्चा पाएको थियो । गुरुप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘परालको आगो’बाट प्रेरित फिल्ममा किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपाने, मञ्जिल बानियाँको पनि अभिनय छ ।

फिल्मलाई हरिओम सिने मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा सुशील पोखरेलले निर्माण गरेका हुन् । फिल्म ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

प्रकाश सपुत सुहाना थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनको गीतले तोड्ला प्रकाश सपुतको रेकर्ड ?

प्रकाश सपुत, सुहाना थापा अभिनित ‘उडि जाऊँ भने म पंक्षी होइन’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज

कलाकारितामै फर्किने घोषणा गर्दै प्रकाश सपुत : केबल इन्टरटेनर हुन चाहन्छु

समानुपातिकमा अटाउने, नअटाउने अन्योलबीच कन्सर्टमा फर्किदैं प्रकाश सपुत

बालेन स्टाइलमा फोटो सार्वजनिक गर्दै प्रकाश सपुतले गृहजिल्लाबाट थाले चुनाबी यात्रा  

प्रकाश सपुत रास्वपामा प्रवेश, भन्छन्- मेरो जीवनकै कठोर निर्णय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित