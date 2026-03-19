लोक स्वादमा ‘निम्तो सुपारी’, प्रकाश सपुत र सुहाना थापाको छमछमी

News Summary
काठमाडौं । लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्म ‘परालको आगो’ मा समावेश नयाँ गीत ‘निम्तो सुपारी’ युट्युबमा रिलिज भएको छ । सत्य-स्वरुपको संगीत रहेको गीतमा सत्य र मेलिना राईको गायन छ ।
सुरेन्द्र रानाको शब्द रचना छ । गीतमा कलाकार प्रकाश सपुत, सुहाना थापा जोडीको रुपमा देखिएका छन् । सौगात मल्ल र सिर्जना अधिकारीलाई पनि जोडीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
उनीहरूको केमेस्ट्रीले गीतलाई अझै आकर्षक तुल्याउन सक्छ । ग्रामिण परिवेशमा छायांकन गरिएको गीतको नृत्य निर्देशन रामजी लामिछानेले गरेका हुन् ।
यसअघि यो फिल्मको ‘उडि जाऊँ भने, म पंक्षी होइन’ बोलको गीतले दर्शकमाझ चर्चा पाएको थियो । गुरुप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘परालको आगो’बाट प्रेरित फिल्ममा किशोर भण्डारी, ज्याक श्रेष्ठ, सरिता भण्डारी, रेणु न्यौपाने, मञ्जिल बानियाँको पनि अभिनय छ ।
फिल्मलाई हरिओम सिने मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा सुशील पोखरेलले निर्माण गरेका हुन् । फिल्म ‘परालको आगो’ ११ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4