सीमा गस्ती कडाइबारे गृहमन्त्रीले गरे एपीएफका आईजीपीसँग छलफल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालसहितको टिमसँग सीमा गस्ती कडाइ गर्ने निर्देशन दिएका छन्।
- विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वय विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
- मन्त्री गुरुङले तस्करी नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्।
१७ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का आईजीपी राजु अर्यालसहितको टिमसँग छलफल गरेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्रीले सीमा गस्तीलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी सम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ । सम्भावित विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन तथा समन्वयका विषयमा छलफल भएको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले तस्करी नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4