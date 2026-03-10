गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा दरबन्दी रहेका पाँच चिकित्सकको काज फिर्ता

१७ चैत, सप्तरी । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा दरबन्दी रहेर अन्य अस्पतालमा काजमा खटिएका पाँच चिकित्सकको काजफिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजविराज अस्पतालमा दरबन्दी भएका चिकित्सकलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा फर्किनेगरी काजफिर्ताको निर्णय गरेको हो ।
यहाँ दरबन्दी भएका नाक, कान घाँटी (ईएनटी) सर्जन वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डा. रोहित बज्राचार्य, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. जोशनलाल बज्राचार्य, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. विशालकुमार देव, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डा. प्रकाश ढकाल र कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट डा. सुशील समदर्शी काजमा अन्य क्षेत्र गएका छन् ।
डा. रोहित भरतपुर अस्पताल चितवन, डा. जोसनलाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेशअन्तर्गत, डा. विशालकुमार कोशी अस्पताल विराटनगर, डा. प्रकाश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत र डा. सुशील मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतमा काजमा गएको अस्पतालस्रोतले बतायो ।
काजमा लामो समय बाहिर गएका चिकित्सककाे काज फिर्ता भएपछि अस्पतालको सेवामा सुधार हुने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।
