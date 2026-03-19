५० हजार घुससहित रौतहट अदालतका डिट्ठा पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्ला अदालतका डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ।
- उनले अदालतको फैसला अनुसार दाखिला पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराइदिएको सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारले बताएको छ।
- अख्तियारको हेटौडास्थित कार्यालयले मंगलबार पौन ४ बजे अदालत परिसरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो।
१७ चैत, काठमाडौं । रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।
अख्तियारको हेटौडास्थित कार्यालयले ५० हजार घुससहित उनलाई पक्राउ गरेको हो । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराइ दिएबापत उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारले बताएको छ ।
घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अदालत परिसरबाटै अख्तियारले उनलाई उनलाई मंगलबार पौन ४ बजे पक्राउ गरेको हो ।
