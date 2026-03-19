५० हजार घुससहित रौतहट अदालतका डिट्ठा पक्राउ

रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहट जिल्ला अदालतका डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ।
  • उनले अदालतको फैसला अनुसार दाखिला पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराइदिएको सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारले बताएको छ।
  • अख्तियारको हेटौडास्थित कार्यालयले मंगलबार पौन ४ बजे अदालत परिसरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो।

१७ चैत, काठमाडौं । रौतहट जिल्ला अदालतमा कार्यरत डिट्ठा लबकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारको हेटौडास्थित कार्यालयले ५० हजार घुससहित उनलाई पक्राउ गरेको हो । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराइ दिएबापत उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अख्तियारले बताएको छ ।

घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अदालत परिसरबाटै अख्तियारले उनलाई उनलाई मंगलबार पौन ४ बजे पक्राउ गरेको हो ।

अपराध
बाँधेर पत्नीको खुट्टा काट्ने विश्वनाथ पक्राउ

९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा ५३ वर्षीय दनुवार पक्राउ

अमेरिका, क्यानडा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ

ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा फरार व्यक्ति १० वर्षपछि पक्राउ

सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने पक्राउ

जुवातास खेलिरहेका १३ जना पक्राउ

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

