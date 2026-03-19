ग्लोबल आईएमई बैंकले दोस्रो संस्करणको ह्याकाथन आयोजना गर्ने, खुल्यो आवेदन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ग्लोबल आईएमई बैंकले प्रविधिको प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनका लागि दोस्रो संस्करणको एआई/एमएल ह्याकाथन मे २९ देखि ३१ सम्म आयोजना गर्ने भएको छ।
  • प्रतियोगितामा विद्यार्थी, स्टार्टअप, डेभलपर, डेटा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताले मे ४ भित्र आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ।
  • प्रतियोगितामा उत्कृष्ट टोलीलाई नगद पुरस्कार र बैंकसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गरिने बैंकले बताएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दोस्रो संस्करणको ह्याकाथन आयोजना गर्ने भएको छ ।

बैंकले गत वर्ष नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो पटक एआई/एमएल ह्याकाथन संस्करण आयोजना गरेको थियो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल) सम्बन्धी ह्याकाथन दोस्रो संस्करण आगामी मे २९ देखि ३१ सम्म आयोजना हुनेछ ।

उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रविधिमा रुची राख्ने विद्यार्थी, स्टार्टअप, डेभलपर, इन्जिनियर, डेटा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्रविधि क्षेत्रका पेशाकर्मीहरुका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको छ ।

प्रतियोगितामा सहभागी हुन मे ४ भित्र बैंकको वेवसाइट मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । ‘पहिलो संस्करणमा विद्यार्थी, स्टार्टअप, डेभलपर, डेटा वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेकोले ह्याकाथनको दोस्रो संस्करण आयोजना हुन लागेको हो’ बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्रतियोगितामा सहभागी प्रतिस्पर्धीले दि अटोनोमस क्रेडिट एन्ड लेन्डिङ अर्केस्ट्रेटर, एजेन्टिक फ्रड डिटेक्सन, दि मल्टिलिङ्गुअल भ्वाइस बैंकिङ सहायक, सेन्टिनेल्स अफ द नेटवर्क– एआई ड्रिभन इन्टुजन डिटेक्सन (आईडीएस) लगायत बैंकले तोकेका विषयहरूमा केन्द्रित रही आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

बैंकका अनुसार उत्कृष्ट टोलीलाई नगद पुरस्कारका साथै बैंकसँग सहकार्य गर्ने अवसर समेत प्रदान हुने छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ क्यालेन्डर

ग्लोबल आईएमई बैंकले युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गर्ने

ग्लोबल आईएमई बैंकले विदेशमा रहेकालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

