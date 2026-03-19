तेस्रो त्रैमाससम्म ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
  • बैंकको खुद नाफा गत आवको तुलनामा २.८ प्रतिशत घटेको छ र खुद ब्याज आम्दानी ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ।
  • लोन लस प्रोभिजन ३ अर्ब ९१ करोड पुगेको र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ४.९७ प्रतिशत रहेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।

बैंकको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २.८ प्रतिशत घटेको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासम्म बैंकको खुद नाफा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो ।

बैंकको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ । यस्तो आम्दानी पहिले १२ अर्ब ३१ करोड रहेकोमा अहिले ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । खुद ब्याज आम्दानी घट्नु र लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरिमेन्ट चार्ज) बढ्दा नाफामा असर परेको देखिन्छ । लोन लस प्रोभिजन पहिले ३ अर्ब ११ करोड रहेकोमा अहिले ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।

बैंकको निष्क्रिय कर्जा सामान्य घटेको छ । कुल कर्जामा यस्तो कर्जाको अंश पहिले ४.९८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४.९७ प्रतिशत छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १५.४० प्रतिशत छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १०.५० रुपैयाँ हो ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले दोस्रो संस्करणको ह्याकाथन आयोजना गर्ने, खुल्यो आवेदन

ग्लोबल आईएमई बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ क्यालेन्डर

ग्लोबल आईएमई बैंकले युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गर्ने

ग्लोबल आईएमई बैंकले विदेशमा रहेकालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

