ग्लोबल आईएमई बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ क्यालेन्डर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १८:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ग्लोबल आईएमई बैंकले पौभा कला झल्किने नयाँ क्यालेन्डर–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
  • बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका प्रा. डा. सन्दुक रुइतले क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका छन्।
  • बैंकले विगत केही वर्षदेखि नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि मौलिक चित्र समावेश गर्दै आएको छ।

११ चैत, काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले पौभा कला झल्किने तस्वीरसहितको नयाँ क्यालेन्डर–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंकको कर्पोरेट कार्यालय कमलादीमा आयोजित एक समारोहमा बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्मोग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. सन्दुक रुइतले संयुक्त रुपमा उक्त क्यालेन्डर सार्वजनिक गरे ।

पौभा कला नेवार जातिको मौलिक चित्रकला हो । ‘क्यालेन्डरमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने नेवाः समुदायसँग गहिरो सम्बन्ध रही आएको पौभा कलाको दुर्लभ चित्र समावेश गरिएको छ’ बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

थान्कासँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि पौभाको आफ्नै विशिष्ट पहिचान र दार्शनिक गहिराइ छ । बैंकले विगत केही वर्षदेखि नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो क्यालेन्डरमा मौलिक चित्र समावेश गर्ने गरेको छ ।

बैंकले २०७९ मा नेपालको मौलिक मिथिला संस्कृति झल्कने चित्र, २०८० मा मण्डला चित्रकला, २०८१ मा विभिन्न समयमा स्वदेश फर्काइएका प्राचित कलाकृतिको तस्वीरसहितको क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको थियो ।

बैंक अफ द इयर २०१४, बेस्ट इन्टरनेट बैंक २०१६, बेस्ट बैंक नेपाल २०२४ र २०२५, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५, बेस्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४, बेस्ट इम्प्लोयर जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड बैंकले प्राप्त गरिसकेको छ । बैंकका शाखा ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छन् ।

सम्बन्धित खबर

ग्लोबल आईएमई बैंकले युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गर्ने

ग्लोबल आईएमई बैंकले युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गर्ने
ग्लोबल आईएमई बैंकले विदेशमा रहेकालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने

ग्लोबल आईएमई बैंकले विदेशमा रहेकालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने
ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट

ग्लोबल आईएमई बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म

ग्लोबल आईएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपबाट आईपीओदेखि सेयर कारोबारसम्म
ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा सातै प्रदेशमा रक्तदान कार्यक्रम
ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा १७५ कर्मचारी सम्मानित

ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सव अवसरमा १७५ कर्मचारी सम्मानित

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

