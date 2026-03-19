बालकुमारीको एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई २ लाख जरिबाना

बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई उक्त जरिबाना गरिएको हो ।

२०८२ चैत १७ गते १८:२७

१७ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुर बालकुमारीस्थित एक व्यावसायिक फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

मंगलबार गरिएको बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई उक्त जरिबाना गरिएको हो ।

विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अन्य २१ व्यावसायिक फर्म पनि अनुगमन गरेको छ । ती फर्मलाई तत्काल सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एसडीपीएल ट्रेड प्रालि जरिबाना वाणिज्य
म्याद नाघेका पेय पदार्थ बेच्ने पिलग्रिम्स ग्रोसरीलाई २ लाख जरिबाना

म्याद नाघेका पेय पदार्थ बेच्ने पिलग्रिम्स ग्रोसरीलाई २ लाख जरिबाना
म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना
उपभोक्ता ठग्ने ३ पसललाई वाणिज्य विभागको कारबाही

उपभोक्ता ठग्ने ३ पसललाई वाणिज्य विभागको कारबाही
‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’

‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’
वाणिज्य विभागले आयल निगमसँग माग्यो ग्यास आयात र वितरण तथ्यांक

वाणिज्य विभागले आयल निगमसँग माग्यो ग्यास आयात र वितरण तथ्यांक
२१ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन, एकलाई जरिबाना

२१ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको अनुगमन, एकलाई जरिबाना

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

