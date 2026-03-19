बालकुमारीको एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई २ लाख जरिबाना

१७ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुर बालकुमारीस्थित एक व्यावसायिक फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
मंगलबार गरिएको बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई उक्त जरिबाना गरिएको हो ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अन्य २१ व्यावसायिक फर्म पनि अनुगमन गरेको छ । ती फर्मलाई तत्काल सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
