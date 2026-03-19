बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

२०८२ चैत ३० गते १३:४९
डा. मनिष पोखरेल

डा. मनिष पोखरेल पेडियार्टिक सर्जन

डा. मनिष पोखरेल

डा. मनिष पोखरेल पेडियार्टिक सर्जन

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाल शल्यक्रिया वयस्कको भन्दा फरक र संवेदनशील हुन्छ किनभने बच्चाको शरीर, अंग र रोगसँग लड्ने क्षमता भिन्न हुन्छ।
  • बालबालिकामा इनगुइनल हर्निया, हाइड्रोसिल, एपेन्डिसाइटिस लगायत जन्मजात समस्याका कारण शल्यक्रिया गरिन्छ।
  • शल्यक्रिया पछि बच्चालाई भोलिपल्टदेखि हल्का खाना र हिँड्न दिइन्छ, तापक्रम र रगतको चाप निगरानी गरिन्छ।

बच्चा बिरामी पर्दा आमाबुबाको मनमा स्वाभाविक रूपमा डर र चिन्ता बढ्छ । यदि चिकित्सकले ‘बच्चालाई निको बनाउन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ’ भनेमा धेरै अभिभावकको पहिलो प्रश्न हुन्छ, ‘सानो बच्चालाई शल्यक्रिया गर्दा खतरा त हुँदैन ?

यस्तो प्रश्न आउनु स्वभाविक पनि हो । बाल शल्यक्रिया वयस्कको शल्यक्रियाभन्दा एकदमै फरक, जटिल र संवेदनशील हुन्छ । उनीहरूको शरीर, अंग, रोगसँग लड्ने क्षमता र सहनसक्ने शक्ति सबै वयस्कबाट पूर्णरूपमा भिन्न हुन्छन् ।

बाल शल्यक्रिया किन संवेदनशील हुन्छ ?

बच्चामा पनि खासगरी नवजात शिशु र साना बच्चाहरू अझै शरीरले पूर्ण विकसित भइसकेका हुँदैनन् । उनीहरूको रगतको मात्रा कम हुन्छ, शरीरको तापक्रम सजिलै घटबढ हुन्छ र पानी–तरल पदार्थको सन्तुलन पनि अत्यन्त नाजुक हुन्छ।

शल्यक्रिया गर्दा सानो भुल वा गल्तीले पनि ठूलो समस्या नहोला भन्न सकिन्न । नवजात शिशु त आमाको पेटबाट बाहिर निस्केको केही समय मात्र भएको हुन्छ । नयाँ संसारमा घुलमिल हुन पनि उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ । त्यसैले शल्यक्रियाको समयमा शरीरको तापक्रम, रगत र तरल पदार्थको मात्रा एकदमै सही तरिकाले मिलाउनुपर्छ ।

तर राम्रो पक्ष पनि छ । बच्चाहरूको घाउ निको हुने र रोगसँग लड्ने क्षमता वयस्कभन्दा धेरै बलियो हुन्छ । उनीहरू छिटो निको हुन्छन् । तर शरीरमा सञ्चित शक्ति (सहन सक्ने कुल क्षमता) निकै कम भएकाले सानो गल्तीले पनि ठूलो जोखिम हुन सक्छ ।

यही कारणले बाल शल्यक्रिया निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । बाल सर्जनले हरेक कदम अत्यधिक सावधानीका साथ चाल्नुपर्छ ।

कस्तो अवस्थामा बालबालिकाको शल्यक्रिया हुन्छ ?

बच्चाहरूमा धेरैजसो शल्यक्रिया जन्मजात समस्याका कारण हुन्छन् ।

– इनगुइनल हर्निया (नलीबाट आन्द्रा बाहिर निस्कने समस्या)

– हाइड्रोसिल (अण्डकोषमा पानी जम्मा हुने समस्या)

– एपेन्डिसाइटिस (आन्द्रा सुन्निने समस्या)

– अण्डकोष नझरेको समस्यामा

– जन्मजात आन्द्राको अवरोध

यी समस्या वयस्कमा भन्दा बच्चामा फरक तरिकाले हेरिन्छ र फरक तरिकाले शल्यक्रिया गरिन्छ ।

वयस्क र बच्चाको शल्यक्रियामा हुने फरक

शरीरको बनोट

बच्चाको अंगहरू साना, कोमल र अझै विकसित भइरहेका हुन्छन् । ठूला उपकरण प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

उपकरण

बच्चाका लागि विशेष साना उपकरण चाहिन्छ । ल्याप्रोस्कोपिक शल्यक्रिया (पेटमा सानो प्वाल पारेर दुरबिनको सहायताले गर्ने अपरेसन) मा पनि ३ वा ५ मिलिमिटरका साना नली प्रयोग गरिन्छ । ठूला उपकरणले बच्चाको कमजोर तन्तुलाई बिगार्न सक्छ । यी साना उपकरण चाँडै बिग्रिन पनि सक्छन् ।

परिवारको ठूलो भूमिका

वयस्क शल्यक्रियामा बिरामी एक्लै आउँछ पनि स्वास्थ्य संस्था आउन सक्छ । तर बच्चाको हकमा आमाबुबा र परिवार आउँछन् । बच्चा बिरामी हुँदा पूरै घरको वातावरण बिरामी जस्तै हुन्छ । आमाबुबालाई डर लाग्छ, चिन्ता हुन्छ । उनीहरूलाई सम्झाउँदै, विश्वास दिलाउँदै शल्यक्रिया गर्नु पनि ठूलो चुनौती हो ।

औषधि र डोजमा फरक

बच्चालाई बेहोस् पार्ने औषधि र डोज पनि उमेर र तौल अनुसार फरक हुन्छ । शल्यक्रिया पछि होसमा ल्याउने बेला निकै सतर्कता चाहिन्छ । सानो बच्चामा यो चरण झन् गाह्रो हुन्छ ।

शल्यक्रिया अघि

शल्यक्रिया किन गर्नुपर्छ, कसरी हुन्छ, के जोखिम छ भन्ने सबै कुरा आमाबुबासँग राम्रोसँग कुरा गर्छन् । बच्चा ठूलो छ भने उसलाई पनि बुझाउँछन् । डर र चिन्ता कम गर्न यो धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, बच्चाको रगत पुगेको छ कि छैन, पानीको मात्रा ठीक छ कि छैन, ज्वरो छ कि छैन, संक्रमण छ कि छैन जाँचेर तयार पारिन्छ । आवश्यक परे रगत वा एन्टिबायोटिक दिइन्छ ।

शल्यक्रिया पछि

शल्यक्रिया सकिएपछि बच्चालाई होसमा ल्याउने र राम्रोसँग सम्हाल्ने काम निकै संवेदनशील हुन्छ । तापक्रम, सास र रगतको चाप निगरानी गरिन्छ।

खाने र हिँड्ने कुरा

पहिले आन्द्राको शल्यक्रिया भएपछि ६–७ दिनसम्म केही पनि खुवाउँदैनथे । अहिले भने भोलिपल्टदेखि नै हल्का खाना सुरु गर्न सकिन्छ । दुखाइ नियन्त्रणमा छ र घाउ ठीक छ भने शल्यक्रियाको भोलिपल्ट नै बच्चालाई बेडबाट उठेर हिँड्न, पिसाब गर्न र शौचालय जान दिइन्छ ।

शल्यक्रिया पछि घाउ निको हुँदै गएपछि बच्चाहरू आफैं खेल्न र हिँड्न थाल्छन् ।

डा. मनिष पोखरेल
लेखक
डा. मनिष पोखरेल
पेडियार्टिक सर्जन

बाल शल्य चिकित्सामा एमडी गरेका  डा. पोखरेल काठमाडौँको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल र पुतलीसडकस्थित भ्याली अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

डा. मनिष पोखरेल

डा. मनिष पोखरेल पेडियार्टिक सर्जन

आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

'गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो'

‘गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो’

मस्तिष्कभित्र फोहोर निष्कासन गर्ने मार्ग भेटियो, अल्जाइमरको उपचारमा नयाँ क्रान्तिको संकेत

मस्तिष्कभित्र फोहोर निष्कासन गर्ने मार्ग भेटियो, अल्जाइमरको उपचारमा नयाँ क्रान्तिको संकेत

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?
बालरोग

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

डा. मनिष पोखरेल

डा. मनिष पोखरेल पेडियार्टिक सर्जन
कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

'गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो'
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

‘गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो’

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ
स्वास्थ्य समाचार

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

आफ्नै शरीरभित्र कैदी बनेको एक क्यान्सर बिरामीको उकुसमुकुस
क्यान्सर

आफ्नै शरीरभित्र कैदी बनेको एक क्यान्सर बिरामीको उकुसमुकुस

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ महिनामा १०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ महिनामा १०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण