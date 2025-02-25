होमलाल र निर्मलाले जिते मुन्दुम ट्रेलको उपाधि

२४ चैत, काठमाडौं । प्रथम मुन्दुम ट्रेल रेसको उपाधि होमलाल श्रेष्ठ र निर्मला राईले जितेका छन् ।
नेपाल आर्मीका होम लाल श्रेष्ठले पुरुष ६० किमी अल्ट्रा र खोटाङकी निर्मलाको महिला ६० किमी अल्ट्रातर्फ पहिलो स्थान हासिल गरेका हुन् ।
होमलाल श्रेष्ठले निर्धारित दूरी ६ घण्टा ५० मिनेट ४६ सेकेण्डमा पूरा गरे । यस्तै दोस्रो भएका अर्जुनल कुलुङ राईले ६ घण्टा ५६ मिनेट ०३ सेकेण्ड तथा तेस्रो भएका मिलन राईले ७ घण्टा ६ मिनेट ०३ सेकेण्ड समयमा दौड पूरा गरे ।
महिलातर्फ विजेता निर्मलाले निर्धारित दूरी ८ घण्टा २० मिनेट ०३ सेकेण्डमा पूरा गरिन् । दोस्रो भएकी आस्मा विकले ९ घण्टा २१ मिनेट ३२ सेकेण्ड तथा तेस्रो भएकी आङ फुर्बा शेर्पाले १० घण्टा ५६ मिनेट १२ सेकेण्ड समय लगाइन् ।
मुन्दुम अल्ट्रा ट्रेल आयोजक समितीको आयोजनामा प्रथम प्रथम मुन्दुम ट्रेल रेस भोजपुरमा आयोजना भएको हो ।
भोजपुरको सबैभन्दा धेरै तापक्रम भएको ठाउँ अरुण नदिको छेउबाट सुरु भई भोजपुरकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको पाँचधारे तावा भन्ज्याङमा पुगेर रेस समापन भएको थियो ।
६० किमीतर्फ पहिलो हुनेले ८० हजार, दोस्रोले ६० हजार र तेस्रोले ४० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे ।
त्यस्तै ४५ कीमीतर्फ नेपाल आर्मीकै गोपाल तामाङ प्रथम, पाँचथरका रमेश लिम्बु दोस्रो र भोजपुरका उमेश राई तेस्रो भए ।
४५ किमी महिलातर्फ पाँचथरकी पुष्पा लिम्बु प्रथम, आर्मीकी राज्यलक्ष्मी रावल दोस्रो र रुस्मा राई तेस्रो भइन् ।
४० किमीतर्फ विजेताले नगद ५० हजार, दोस्रोले ३० र तेस्रोले २० हजार प्राप्त गरे ।
