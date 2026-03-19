धनुषाधामका मेयरले कुटपिट गरेको भन्दै सहलेखापालले दिए उजुरी

धनुषाधाम नगरपालिकाका सहलेखापाल सुरेशकुमार मण्डलले मेयर बालेश्वर मण्डलले आफूमाथि कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनुषाधाम नगरपालिकाका सहलेखापाल सुरेशकुमार मण्डलले मेयर बालेश्वर मण्डलले आफूमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन्।
  • सहलेखापाल मण्डलले मेयरले मोबाइल खोसेर दुर्व्यवहार गरेको र कार्यालयबाट भाग्नुपरेको उजुरी दिएका छन्।
  • लेखा समूह धनुषाले मेयरमाथि कारबाही र कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

२५ चैत, जनकपुरधाम । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका सहलेखापाल सुरेशकुमार मण्डलले मेयर बालेश्वर मण्डलले आफूमाथि कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै उनले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरीसमेत दिएका छन् ।

उजुरीमा आफूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर मेयर मण्डल मोबाइल खोसेर कुटपिट गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले घटनापछि ज्यान जोगाउन कार्यालयबाट भाग्नुपरेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार लेखा अधिकृतको सरुवा भएपछि आफूले मंसिर २८ गते लेखासम्बन्धी कागजात बुझबुझारथ गरेको र त्यसपछि तालिममा सहभागी हुन काठमाडौं गएका थिए ।

सोही अवधिमा लेखा परीक्षण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवासबाट अनुसन्धान भइरहेको क्रममा लेखा शाखाको साँचो कम्प्युटर अपरेटर पुरुषोत्तम कुमार मण्डलकहाँ रहेको र उनी सम्पर्कविहीन छन् ।

मंगलबार कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नगर प्रमुखले साँचो दिन अस्वीकार गर्दै आफूलाई बोलाएर दुर्व्यवहार गरेको उनको आरोप छ ।

नगर प्रमुखले प्रयोगमा रहेको मोबाइल समेत खोसेको र घटनास्थलमा रहेका अन्य कर्मचारीको सहयोगमा आफू बाहिर निस्कन सफल भएको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

साँचो नगर प्रमुखकै नियन्त्रणमा लेखा शाखाको साँचो रहेको र अख्तियारमा परेको उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात नष्ट गर्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका पीडित मण्डलको छ ।

उनले आफूलाई ज्यानको खतरा रहेको भन्दै कार्यालय जान असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यता लेखा समूह धनुषाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हातपात गर्ने मेयर मण्डलमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको मेयरबाटै कानुन विपरीतको कार्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको ज्ञापपत्रमा उल्लेख छ ।

घटनामा संलग्न मेयर मण्डललाई कारबाही गर्न र सह–लेखापाल मण्डलसहित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्यस्थलमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रशासनसँग माग गरेको छ ।

नागरिकको अपेक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आईजीपीको निर्देशन

४४ लागे अल्लू अर्जुन, जन्मदिनमा एक्सन फिल्म 'राका' को घोषणा

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ

सनस्क्रीन लगाउँदा भिटामिन डी को कमी हुन्छ ?

अब उजुरीको प्रगति प्रहरीले एसएमएसबाटै दिने

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

