२६ चैत, काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले लिभरपुललाई २–० ले हराउँदै युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वार्टरफाइनल पहिलो लेगमा बलियो अग्रता बनाएको छ ।
घरेलु मैदानमा खेलमा पीएसजीले सुरुवातदेखि नै दबाब बनाएको थियो । ११औं मिनेटमा डिजायर डो को प्रहार डिफ्लेक्सन हुँदै गोलमा परिणत भएपछि घरेलु टोलीले अग्रता लियो।
लिभरपुलले खेलभरि प्रभाव जमाउन सकेन र लक्ष्यतर्फ एक पनि प्रहार गर्न सकेन। ६५औं मिनेटमा भिचा भरतस्खेलियाले उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रयासमा गोल गर्दै पीएसजीको अग्रता दोब्बर बनाए।
लिभरपुलले अब घरेलु मैदानमा हुने दोस्रो लेगमा पीएसजीमाथि कम्तीमा दुई गोलको अन्तरमा नतिजा निकाल्नुपर्नेछ ।
