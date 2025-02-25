राहुल र मिलरको शानदार ब्याटिङका बाबजुद गुजरातसँग दिल्ली १ रनले पराजित

- गुजरात टाइटन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १ रनले हराउँदै आईपीएल २०२६ मा पहिलो जित हासिल गरेको छ ।
- दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन बनाएको थियो, केएल राहुलले ९२ रन बनाए ।
- गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ७० रन बनाए भने वासिङ्टन सुन्दर र जस बट्लरले अर्धशतक प्रहार गरे ।
२५ चैत, काठमाडौं । केएल राहुल र डेभिड शानदार ब्याटिङ गरेपनि पर्याप्त नहुँदा दिल्ली क्यापिटल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा पहिलो हार बेहोरेको छ ।
बुधबार भएको खेलमा गुजरात टाइटन्सले दिल्लीलाई १ रनले हराउँदै पहिलो जित हासिल गरेको हो । गुजरातले दिएको २११ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन बनायो ।
राहुलले ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५२ बलमा ९२ रन बनाएका थिए । १७औं ओभरको अन्तिम बलमा उनी आउट हुँदा दिल्लीलाई १८ बलमा ४५ रन आवश्यक थियो । त्यहाँबाट डेभिड मिलरले जितको नजिक पुर्याएका थिए ।
१८औं र १९औं ओभरमा कूल ३२ रन जोडेपछि दिल्लीका लागि ६ बलमा १३ रन आवश्यक थियो । अन्तिम ओभर बलिङ गर्नका लागि प्रसिध कृष्णा आएका थिए । मिलर भने नन स्ट्राइकमा थिए र विपराज निगम स्ट्राइकमा थिए ।
पहिलो बलमा विपराजले लङअफमा चौका प्रहार गरे । दोस्रो बलमा विपराज आउट भए । तेस्रो बलमा कुलदीप यादवले १ रन लिएर मिलरलाई स्ट्राइक दिए भने चौथो बलमा मिलरले छक्का प्रहार गरे ।
त्यसपछि २ बलमा २ रन आवश्यक थियो । मिलरले एक बल डट खेले भने अन्तिम बल पनि ब्याटले मिस गर्दा बाईको रन लिने प्रयासमा कुलदीप रनआउट भए । यसरी गुजरात १ रनले विजयी भयो ।
मिलर २० बलमा ४१ रनमा नटआउट रहे । त्यसअघि ओपनर पथुम निसान्काले पनि ४१ रन बनाएका थिए । विपराजले १२ रन बनाए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको गुजरातले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २१० रन बनाएको थियो । गुजरातका लागि तीन ब्याटरले अर्धशतक प्रहार गरे ।
ओपनर तथा कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ७० रन बनाए । ४५ बल खेलेका उनले ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । यस्तै वासिङ्टन सुन्दरले ५५ तथा जस बट्लरले ५२ रन बनाए । ग्लेन फिलिप्स १४ रनमा नटआउट रहे ।
दिल्लीका लागि मुकेश कुमारले दुई विकेट लिँदा कुलदीप यादव र लुंगी एंगिडीले एक-एक विकेट हात पारे ।
पहिलो जितसँगै गुजरातले ३ खेलमा २ अंक जोडेको छ । पहिलो हार बेहोरेको दिल्लीको ३ खेलमा ४ अंक छ ।
