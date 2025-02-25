आईपीएल २०२६ :

राहुल र मिलरको शानदार ब्याटिङका बाबजुद गुजरातसँग दिल्ली १ रनले पराजित

२०८२ चैत २५ गते २३:५९ २०८२ चैत २५ गते २३:५९

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

Shares
राहुल र मिलरको शानदार ब्याटिङका बाबजुद गुजरातसँग दिल्ली १ रनले पराजित

  • गुजरात टाइटन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १ रनले हराउँदै आईपीएल २०२६ मा पहिलो जित हासिल गरेको छ ।
  • दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन बनाएको थियो, केएल राहुलले ९२ रन बनाए ।
  • गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ७० रन बनाए भने वासिङ्टन सुन्दर र जस बट्लरले अर्धशतक प्रहार गरे ।

२५ चैत, काठमाडौं । केएल राहुल र डेभिड शानदार ब्याटिङ गरेपनि पर्याप्त नहुँदा दिल्ली क्यापिटल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा पहिलो हार बेहोरेको छ ।

बुधबार भएको खेलमा गुजरात टाइटन्सले दिल्लीलाई १ रनले हराउँदै पहिलो जित हासिल गरेको हो । गुजरातले दिएको २११ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन बनायो ।

राहुलले ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५२ बलमा ९२ रन बनाएका थिए । १७औं ओभरको अन्तिम बलमा उनी आउट हुँदा दिल्लीलाई १८ बलमा ४५ रन आवश्यक थियो । त्यहाँबाट डेभिड मिलरले जितको नजिक पुर्‍याएका थिए ।

१८औं र १९औं ओभरमा कूल ३२ रन जोडेपछि दिल्लीका लागि ६ बलमा १३ रन आवश्यक थियो । अन्तिम ओभर बलिङ गर्नका लागि प्रसिध कृष्णा आएका थिए । मिलर भने नन स्ट्राइकमा थिए र विपराज निगम स्ट्राइकमा थिए ।

पहिलो बलमा विपराजले लङअफमा चौका प्रहार गरे । दोस्रो बलमा विपराज आउट भए । तेस्रो बलमा कुलदीप यादवले १ रन लिएर मिलरलाई स्ट्राइक दिए भने चौथो बलमा मिलरले छक्का प्रहार गरे ।

त्यसपछि २ बलमा २ रन आवश्यक थियो । मिलरले एक बल डट खेले भने अन्तिम बल पनि ब्याटले मिस गर्दा बाईको रन लिने प्रयासमा कुलदीप रनआउट भए । यसरी गुजरात १ रनले विजयी भयो ।

मिलर २० बलमा ४१ रनमा नटआउट रहे । त्यसअघि ‌ओपनर पथुम निसान्काले पनि ४१ रन बनाएका थिए । विपराजले १२ रन बनाए ।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको गुजरातले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २१० रन बनाएको थियो । गुजरातका लागि तीन ब्याटरले अर्धशतक प्रहार गरे ।

ओपनर तथा कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ७० रन बनाए । ४५ बल खेलेका उनले ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । यस्तै वासिङ्टन सुन्दरले ५५ तथा जस बट्लरले ५२ रन बनाए । ग्लेन फिलिप्स १४ रनमा नटआउट रहे ।

दिल्लीका लागि मुकेश कुमारले दुई विकेट लिँदा कुलदीप यादव र लुंगी एंगिडीले एक-एक विकेट हात पारे ।

पहिलो जितसँगै गुजरातले ३ खेलमा २ अंक जोडेको छ । पहिलो हार बेहोरेको दिल्लीको ३ खेलमा ४ अंक छ ।

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

अनलाइनखबर
राहुल र मिलरको शानदार ब्याटिङका बाबजुद गुजरातसँग दिल्ली १ रनले पराजित

राहुल र मिलरको शानदार ब्याटिङका बाबजुद गुजरातसँग दिल्ली १ रनले पराजित

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ