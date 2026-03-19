तोलामा २ हजार २ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- सुनको भाउ विगत एक सातामा २ हजार ९ सय रुपैयाँ बढेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ८५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९६० रुपैयाँ पुगेको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा २ हजार २ सय रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ९४ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । समग्रमा विगत एक सातामा सुनको भाउ २ हजार ९ सय रुपैयाँ बढेको छ । गत शुक्रबार २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । माघ १५ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
आज चाँदी पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला ८५ रुपैयाँ बढेको हो । हिजो प्रतितोला ४ हजार ८७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९६० रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । माघ १५ गते चाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।
