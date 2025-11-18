२७ चैत, हुम्ला । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका ५ मा गोठभित्र चितुवा पसेर ८ वटा भेँडाबाख्रा मारेको छ । चंखेली गाउँपालिका ५ को तेलपानी भन्ने स्थानमा गोठमा राखिएका भेँडाबाख्रा चितुवाले मारेको हो ।
दिउँसो चराएर बेलुका गोठमा राखिएका भेँडाबाख्रालाई चितुवा गोठभित्रै पसेर मारेको चंखेली गाउँपालिका ५ का रामचन्द्र तामाङले जानकारी दिए । त्यसबाट २ लाखदेखि साढे दुई लाख बराबरको क्षति भएको तामाङले अनुमान गरे ।
केही महिना अघि पनि चंखेली गाउँपालिका ५ कै पोरी गाउँ भन्ने स्थानमा गोठमै चितुवा पसेर ४५ वटा भेँडा मारेको थियो ।
