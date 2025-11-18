+
+
जंगली जनावरका लागि थापेको पासोमा चितुवा

बैतडीको सिगास गाउँपालिका–२ धौलाडी, भिमराडीमा जङ्गली जनावरका लागि थापेको पासोमा चितुवा फसेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १३:५१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीको सिगास गाउँपालिका–२ धौलाडी, भिमराडीमा स्थानीयले थापेको पासोमा तीन वर्षको चितुवा फसेको छ।
  • डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भक्तराज गिरीले गए राति चितुवा पासोमा परेको र आज बिहान जानकारी आएको बताउनुभयो।
  • चितुवाको उद्धारका लागि सवडिभिजन बन कार्यालय गाजरी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा टोलीसँग समन्वय भइरहेको छ।

२९ मंसिर, बैतडी । बैतडीमा स्थानीयले जङ्गली जनावरका लागि थापेको पासोमा चितुवा फसेको छ ।

बैतडीको सिगास गाउँपालिका–२ धौलाडी, भिमराडीमा जङ्गली जनावरका लागि थापेको पासोमा चितुवा फसेको हो ।

स्थानीयले थापेको पासोमा अन्दाजी तीन वर्षको चितुवा फसेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख भक्तराज गिरीले जानकारी दिए ।

गए राति नै चितुवा पासोमा परेको आज बिहान मात्रै जानकारी आएको उनले बताए ।

अहिले सवडिभिजन बन कार्यालय गाजरीबाट उक्त क्षेत्रमा टोली खटिएको छ ।

अगाडिको पट्टीको खुट्टा पासोको फसेको र चितुवाको उद्धारका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुरको टोलीसँग समन्वय भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

जिल्लामा पासो परेका तथा घाइते चितुवाको उद्धारका लागि जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

चितुवा जङ्गली जनावर पासो
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
