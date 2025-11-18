स्याङ्जाको मालुङ्गामा चितुवा मृत भेटियो

रामबहादुर रोकाहा रामबहादुर रोकाहा
२०८२ चैत ७ गते ८:३२

७ चैत, स्याङ्जा । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङ्गा बसिन्डाँडामा एउटा चितुवा मृत फेला परेको छ । स्थानीयले देखेपछि प्रहरी र वन कार्यालयलाई खबर गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।

गल्याङस्थित कालीगण्डकी सवडिभिजन वन कार्यालयका अनुसार करिब एक वर्ष उमेरको चितुवा शुक्रबार दिउँसो फेला परेको हो । वन अधिकृत सुमन केसीका अनुसार चितुवा केही दिनअघि नै मरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रारम्भिक निरीक्षणमा चितुवाको शरीरमा बाहिरी चोटपटक वा आक्रमणका कुनै स्पष्ट संकेत नदेखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘मानिस वा अन्य जनावरको आक्रमणबाट मरेको जस्तो देखिँदैन, अन्य कारण हुनसक्छ’, वन अधिकृत केसीले बताए ।

घटनास्थलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र बासिन्दाको उपस्थितिमा मुचुल्का तयार गरी चितुवाको शव व्यवस्थापन गरिएको छ । वन कार्यालयले घटनाको कारणबारे थप अनसन्धान गर्ने बताएको छ ।

चितुवा स्याङ्जा
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

