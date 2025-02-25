आसिफको दोहोरो शतकमा एपीएफको कीर्तिमानी योगफल

३० चैत, काठमाडौं । आसिफ शेखले कीर्तिमानी दोहोरो शतक प्रहार गरेपछि पीएम कपमा एपीएफ क्लबले पनि कीर्तिमानी योगफल खडा गरेको छ ।
सोमबार वीरगन्जमा भइरहेको मधेश प्रदेशविरुद्धको खेलमा एपीएफले ५० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर ३९० रनको विशाल योगफल खडा गरेको हो ।
आसिफले प्रहार गरेको दोहोरो शतक पनि पीएम कपकै ऐतिहासिक दोहोरो शतक हो । यसअघि कुनैपनि खेलाडीले दोहोरो शतक प्रहार गरेका थिएनन् ।
यसअघिको व्यक्तिगत उच्च स्कोर एपीएफकै प्रदिप ऐरीको नाममा थियो । उनले सन् २०१८ को पीएम कपमा मधेश प्रदेश (त्यसबेला प्रदेश नं २) विरुद्ध नै उक्त स्कोर बनाएका थिए ।
सन्दीप जोराले ५६ अनि कप्तान रोहित पौडेलले ५५ रन बनाए । मधेशका रुपेश सिंहले ३ अनि रन्जित कुमारले १ विकेट लिए ।
यसअघि पीएम कपको यही संस्करणमा पुलिसले ३५५ रनको योगफल बनाएको थियो । उक्त खेलमा पुलिसले एपीएफकै ३३९ रनको कीर्तिमान तोडेको थियो । एपीएफले केही सातामै आफ्नो कीर्तिमान फेरि कायम गरेको हो ।
यद्यपी आजै भइरहेको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका विनोद भण्डारीले पनि १५४ रन बनाएर खेलिरहेका छन् ।
