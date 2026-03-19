+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय संसद्‌मा महिला आरक्षण विधेयक, मोदीले भने– ऐतिहासिक निर्णय

प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी अप्रिल १६, १७ र १८ को समयलाई यस प्रतीक्षाको अन्त्य हुने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १५:२५

३० चैत, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिला आरक्षण विधेयकका सन्दर्भमा त्यहाँको संसद् नयाँ इतिहास रच्ने संघारमा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार दिल्लीस्थित विज्ञान भवनमा आयोजित ‘नारी शक्ति बन्दन सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका विधानसभादेखि देशको संसद् सम्म महिला प्रतिनिधित्वका लागि दशकौँदेखिको पर्खाइ अब समाप्त हुन लागेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी अप्रिल १६, १७ र १८ को समयलाई यस प्रतीक्षाको अन्त्य हुने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

सन् २०२३ मा नयाँ संसद् भवनमा ‘नारी शक्ति बन्दन अधिनियम’ का रूपमा पहिलो कदम चालिएको स्मरण गर्दै उनले यसलाई समयमै लागु गर्न र लोकतन्त्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अप्रिल १६ देखि संसद्को बजेट अधिवेशनको विशेष बैठक आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए ।

यस निर्णयलाई २१ औँ शताब्दीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक भएको दाबी गर्दै उनले अब महिलाहरूका लागि संसद्सम्म पुग्ने बाटो सहज बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पछिल्ला सरकारी योजनाले महिलालाई आर्थिक रूपमासमेत शक्तिशाली बनाएको र वर्तमान समयमा उनीहरूको भूमिका अझै ओझेलमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

नरेन्द्र मोदी महिला आरक्षण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
भारतीय प्रधानमन्त्री र इरानी राष्ट्रपतिबीच कुराकानी

नेपाली जनता र सरकारलाई बधाई दिँदै मोदीले भने- ऐतिहासिक कोसेढुंगाे

मोदीले बालेनलाई शुभकामना दिएको भन्दै भ्रम फैलाउने व्यक्ति समातिए

मोदीले भने- इजरायलसँग 'आतंकवाद'विरुद्ध मिलेर लड्ने सहमति भयो

इन्स्टाग्राममा १० करोड फलोअर्स पार गर्ने पहिलो नेता बने मोदी

गगन जोडिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नक्कली आवाजसहितको भिडियो नेपालमा भाइरल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित