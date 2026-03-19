३० चैत, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिला आरक्षण विधेयकका सन्दर्भमा त्यहाँको संसद् नयाँ इतिहास रच्ने संघारमा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार दिल्लीस्थित विज्ञान भवनमा आयोजित ‘नारी शक्ति बन्दन सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका विधानसभादेखि देशको संसद् सम्म महिला प्रतिनिधित्वका लागि दशकौँदेखिको पर्खाइ अब समाप्त हुन लागेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी अप्रिल १६, १७ र १८ को समयलाई यस प्रतीक्षाको अन्त्य हुने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
सन् २०२३ मा नयाँ संसद् भवनमा ‘नारी शक्ति बन्दन अधिनियम’ का रूपमा पहिलो कदम चालिएको स्मरण गर्दै उनले यसलाई समयमै लागु गर्न र लोकतन्त्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अप्रिल १६ देखि संसद्को बजेट अधिवेशनको विशेष बैठक आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए ।
यस निर्णयलाई २१ औँ शताब्दीका महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक भएको दाबी गर्दै उनले अब महिलाहरूका लागि संसद्सम्म पुग्ने बाटो सहज बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पछिल्ला सरकारी योजनाले महिलालाई आर्थिक रूपमासमेत शक्तिशाली बनाएको र वर्तमान समयमा उनीहरूको भूमिका अझै ओझेलमा पर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4