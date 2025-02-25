एपीएफसँग मधेश पराजित हुँदा सुदूरपश्चिम पीएम कपको फाइनलमा

- प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले मधेश प्रदेशलाई ७४ रनले पराजित गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनल प्रवेश गरेको छ।
- सुदूरपश्चिमले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ, जुन आर्मीले कोशी प्रदेशलाई १८५ रनले हराएको थियो।
- एपीएफका आसिफ शेखले १४२ बलमा २०८ रन बनाएर पीएम कपकै सर्वाधिक स्कोर बनाएका छन्।
३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफले मधेश प्रदेशलाई ७४ रनले पराजित गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनल प्रवेश गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको सोमाबार आफ्नो खेल नभएपनि अर्को खेलको नतिजा आफुअनुकुल आएपछि फाइनल पुगेको हो । यसअघि नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनल नजिक थियो ।
सुदुरपश्चिम फाइनल पुग्न मधेशले बाँकी दुई मध्ये एक खेल हारे हुन्थ्यो । सोमबारै मधेश पराजित भएपछि सुदूरपश्चिमले फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
सुदूरपश्चिमले अब उपाधिका लागि अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ । आर्मीले सोमबारै कोशी प्रदेशलाई १८५ रनले हराउँदै ८ खेलबाट १५ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ ।
सुदूरपश्चिमले ९ खेल खेलिसकेको छ र १२ अंक जोडेर दोस्रोमा छ । एपीएफले पनि सबै ९ खेल खेलिसकेको छ र ११ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
आर्मी, सुदुरपश्चिम र एपीएफले अर्को वर्ष हुने जय ट्रफी एलिट कपमा पनि स्थान पक्का गरिसकेका छन् । अर्को सिजन जय ट्रफीमा ६ टिमले खेल्ने भएकोले विभाग बाहेक अन्य टोलीलाई फाइदा पुगेको छ ।
जनकपुरमा भएको खेलमा एपीएफले आसिफ शेखको कीर्तिमानी दोहोरो शतकमा पीएम कपकै सर्वाधिक स्कोर ३९० रन बनायो ।
आसिफले १४२ बलमा २०८ रन बनाए । उनले १५ चौका र १७ छक्का प्रहार गरे । सन्दिप जोराले ५६ र कप्तान रोहित पौडेलले ५५ रन बनाए ।
३९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेशले ५० ओभर पूरा खेल्दै ८ विकेट गुमाएर ३१६ रन बनायो । मधेशका लागि मोहमम्द आदिल आलमले ८७ र अरिनको यादवले ८६ रन बनाए ।
एपीएफका अभिशेष गौतमले ३ र कमल सिंह ऐरीले २ विकेट लिए ।
