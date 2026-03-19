हिरासतबाट भागेका लोब्साङ बोम्जन पक्राउ

३० चैत, काठमाडौं । हिरासतबाट फरार भएका लोब्साङ बोम्जन पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बोम्जनलाई सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक घर भएका ३१ वर्षीय बोम्जन जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतबाट फरार भएका थिए ।
पक्राउ परेका उनलाई वृत्त बौद्धको जिम्मा लगाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता मनोहर भट्टले बताए । उनले १२ साउन २०८२ मा जोरपाटीमा जितबहादुर मोक्तानलाई खुकुरी प्रहार गरेका थिए ।
