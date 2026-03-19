नयाँ वर्षको पहिलो दिन ३ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन सुनको मूल्य तोलामा ३ हजार १ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १६५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८३ को पहिलो दिन मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ३ हजार १ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ७ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । गत मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा १६५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको चाँदी यस दिन ५ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत मंगलबार चाँदी तोलामा ४ हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
