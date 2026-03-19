प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्ने

१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाका सबै दलबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्ने भएका छन् । भोलि बुधबार दिउँसो १२ बजे समानुपातिक सांसदसँग बालेनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सो छलफल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा हुने भनिएको छ । सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्लस्टरका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्न भनिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि बालेनले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग प्रदेशअनुसार भेटेर छलफल गरेका थिए ।
