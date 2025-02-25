दोस्रो लेग जितेपनि बाहिरियो बार्सिलोना, एट्लेटिको सेमिफाइनलमा

- युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडलाई २-१ ले पराजित गर्यो ।
- दोस्रो लेग जितेपनि समग्र स्कोरमा ३-२ ले पछि परेपछि बार्सिलोना प्रतियोगिताबाट बाहिरियो ।
- एट्लेटिको मड्रिड सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
२ वैशाख, काठमाडौं । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडलाई हराएपनि समग्र स्कोरमा पछाडि नै रहँदा बाहिरिएको छ ।
मंगलबार राति भएको दोस्रो लेगको खेलमा सुरुवातदेखि नै शानदार प्रदर्शन गरेपनि बार्सिलोनाले आवश्यक नतिजा भने निकाल्न सकेन । एट्लेटिकोलाई २-१ ले पराजित गरेपनि बार्सिलोना समग्रमा ३-२ ले पछाडि पर्यो ।
मड्रिडमा भएको खेलको सुरुआतमै बार्सिलोनाले गोल गरेको थियो । चौथो मिनेटमा लामिन यमालले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि २४औं मिनेटमा फेरान टोरेसले अर्को गोल थप्दै समग्र स्कोर बराबरी बनाए ।
तर ३१औं मिनेटमा एडेमोला लूकमनले गोल गर्दै एट्लेटिकोलाई पुनः समग्रमा अघि ल्याए । त्यसपछि भने कुनै गोल हुन सकेनन् । दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाले लगातार आक्रमण गरे पनि गोल गर्न सकेन ।
भीएआर बाट एउटा गोल अफसाइड भयो भने ७९औं मिनेटमा एरिक गार्सियाले रातो कार्ड पाउँदा बार्सिलोना १० खेलाडीमा सीमित भयो । अन्त्यसम्म बराबरी गोल गर्न नसक्दा बार्सिलोनाको पुनरागमन प्रयास असफल भयो ।
यस जितसँगै एट्लेटिको मड्रिड भने सेमिफाइनलमा पुगेको छ । अब उसले सेमिफाइनलमा आर्सनल र स्पोर्टिङ सीपीको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
