अमेरिकाको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानबीच प्रत्यक्ष वार्ता सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १४:४८

 २ वैशाख, काठमाडाैं ।  अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको मध्यस्थतामा इजरायल र लेबनानका राजदूतहरूबीच वासिङ्टनमा दुई घण्टा लामो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ।

सन् १९९३ यताकै यो उच्च स्तरको प्रत्यक्ष संवादमा दुवै देश शान्ति सम्झौताका लागि थप प्रत्यक्ष वार्ता अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई युद्ध कम गर्न दबाब दिएसँगै यो वार्ताको बाटो खुलेको हो। यसअघि नेतन्याहुले लेबनानको प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

अमेरिका, इजरायल र लेबनानका अधिकारीहरूका अनुसार यो वार्ताको मुख्य उद्देश्य लेबनानमा हिजबुल्लाहको प्रभाव कम गर्नु र उसलाई निशस्त्रीकरण गरी लेबनानी सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनु रहेको छ।

लेबनानी राजदूत नादा हमादेहले बैठकमा तत्काल युद्धविरामको आवश्यकता रहेको  र सन् २०२४ नोभेम्बरको सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छन्। उनले लेबनानमा भइरहेको मानवीय संकट समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न समेत आग्रह गरेकी छन्।

इजरायली राजदूत येचिएल लेइटरले इजरायलले हिजबुल्लाह विरुद्धको सैन्य कारबाही जारी राख्ने बताएका छन्। उनले लेबनानलाई हिजबुल्लाहको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन दुवै पक्ष ‘समीकरणको एउटै पक्ष’ मा रहेको टिप्पणी गर्दै यसलाई सकारात्मक उपलब्धि मानेका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार कुनै पनि युद्धविराम सम्झौता इरानको दबाबमा नभई दुई सरकारबीच अमेरिकी मध्यस्थतामा हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

इरान र पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूले हालैको इरान-इजरायल युद्धविराम लेबनानमा पनि लागु  हुने दाबी गरे पनि अमेरिका र इजरायलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यो वार्तालाई इजरायल र लेबनानबीचको सीमा विवाद सुल्झाउने, सुरक्षा सम्झौता गर्ने र अन्ततः पूर्ण शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दीर्घकालीन योजनाको रूपमा हेरिएको छ।

दशकौँ लामो तनाव र पछिल्लो समयको भीषण युद्धका बीच सुरु भएको यो प्रत्यक्ष संवादलाई मध्यपूर्वको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड मानिएको छ ।

इजरायल र लेबनान वार्ता
सम्बन्धित खबर

‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा, सैनिक मञ्‍चमा मनाइयो प्रथम आरोग्य दिवस

‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा, सैनिक मञ्‍चमा मनाइयो प्रथम आरोग्य दिवस
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु
लुम्बिनी जय ट्रफीमा छनोट, नेट रन रेटमा पछि पर्दा गण्डकी बाहिरियो

लुम्बिनी जय ट्रफीमा छनोट, नेट रन रेटमा पछि पर्दा गण्डकी बाहिरियो
इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति

इजरायल सहित ४ देशमा खुल्यो पुन: श्रम स्वीकृति
के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?
जसले सुन तस्करीको उजुरी दिए, उनीहरूमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा

जसले सुन तस्करीको उजुरी दिए, उनीहरूमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

