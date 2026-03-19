प्रियंकाले निर्माण गरेको फिल्म ‘मास्टर्नी’ १२ भदौदेखि, यस्तो छ पहिलो झलक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रियंका कार्कीको होमप्रोडक्सन आयंका फिल्म्सले निर्माण गरेको कथानक फिल्म ‘मास्टर्नी’को पहिलो झलक सार्वजनिक भएको छ।
  • भारतीय निर्देशक सुभेन्दु घोषले निर्देशन गरेको ‘मास्टर्नी’लाई १७ दिनमा काठमाडौं र पोखरामा छायांकन सकिएको छ।
  • ‘मास्टर्नी’ क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री जनरामा निर्माण भएको फिल्म १२ भदौदेखि रिलिज हुनेछ।

काठमाडौं । प्रियंका कार्कीको होमप्रोडक्सन आयंका फिल्म्सले निर्माण गरेको कथानक फिल्म ‘मास्टर्नी’को पहिलो झलक सार्वजनिक भएको छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दर्शकमाझ फस्टलुक ल्याइएको हो ।

लामो समयदेखि कथानक फिल्म निर्माणमा संलग्न हुने बताउँदै आएकी प्रियंकाले गुपचुप ढंगले यो फिल्मको छायांकन सकेकी हुन् । आयंका फिल्म्सले वेब सिरिज बनाइरहेपनि पहिलोपटक कथानक फिल्म निर्माण गरेको हो ।

१७ दिनमा काठमाडौं र पोखरामा छायांकन सकिएको जनाइएको छ । भारतीय निर्देशक सुभेन्दु घोषले यो फिल्मको निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्ममा प्रियङ्का कार्की, आयुष्मान जोशी, क्याबिनेट श्रेष्ठ र प्रनित कार्की निर्माताको रूपमा छन् ।

क्याबिनेट शार्क ट्यांक नेपालका शार्कसहित अग्नि समूहका प्रमुख हुन् । यो फिल्मबाट अग्नि समूहले निर्माणमा हात हालेको हो ।

‘मास्टर्नी’को कार्यकारी निर्माता सुरक्षा सिंह मलहोत्रा छिन् । ‘क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री’ जनरामा निर्माण भएको फिल्ममा प्रियंकासहित सरोज खनाल, प्रमोद अग्रहरी, आर्यन सिग्देल, अनुपविक्रम शाही, गौरी मल्ल, सिम्रन खड्का, रक्षा थापा, विशाल पहारी, दिनेश काफ्लेले अभिनय गरेका छन् ।

प्रियंका स्वयमको कथा रहेको फिल्ममा सान बस्न्यातको पटकथा छ । १२ भदौदेखि फिल्म रिलिज हुनेछ ।

प्रियंका कार्की मास्टर्नी
सम्बन्धित खबर

ग्यास सिलिन्डरमाथि बसेको फोटो सेयर गर्दै प्रियंका : चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला

ग्यास सिलिन्डरमाथि बसेको फोटो सेयर गर्दै प्रियंका : चाहियो भने सम्पर्क गर्नुहोला
प्रियंकाले ल्याइन् छोटो फिल्म ‘टाख’ : तुइन तर्नुपर्ने बाध्यताको मर्मस्पर्शी कथा

प्रियंकाले ल्याइन् छोटो फिल्म ‘टाख’ : तुइन तर्नुपर्ने बाध्यताको मर्मस्पर्शी कथा
चुनाव नतिजाबारे कलाकार : प्रियंका भन्छिन्- नयाँ नेपालको सपना देख्न थालेका छौं

चुनाव नतिजाबारे कलाकार : प्रियंका भन्छिन्- नयाँ नेपालको सपना देख्न थालेका छौं
प्रियंका-आयुष्मानले जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै गरे मतदान

प्रियंका-आयुष्मानले जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै गरे मतदान
निखिल, जसितापछि प्रियंकाले साइन गरिन् ‘पारस’

निखिल, जसितापछि प्रियंकाले साइन गरिन् ‘पारस’
प्रियंकासँग रोमान्टिक देखिए जितु, ‘आइएम जितबहादुर’ को छायांकन भोलि सकिने

प्रियंकासँग रोमान्टिक देखिए जितु, ‘आइएम जितबहादुर’ को छायांकन भोलि सकिने

Advertisment

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

